Carles Puyol, ídolo del FC Barcelona y de la selección española, sorprendió a los hinchas peruanos luego de compartir un video en el que se le ve en Lima. El exzaguero español participa de la campaña publicitaria de una empresa local y ese es el motivo de su presencia.

Un video muestra a Carles Puyol grabando un comercial para el banco Scotiabank. En la grabación, se le ve siendo parte de una producción junto a una carreta llena de frutas y verduras, en San Juan de Lurigancho.

Carles Puyol está en Lima.

De momento, el banco que lo contrató para el spot no ha dado mayores detalles sobre la visita del histórico zaguero en nuestro país. No obstante, usuarios peruanos no han perdido el tiempo y han expresado su emoción de ver a uno de los exbaluartes del Barcelona.

Carles Puyol se encuentra grabando un spot en Lima.

¿Quién es Carles Puyol?

Carles Puyol se caracterizó por ser un jugador de gran fuerza física y por su capacidad de sacrificio por el equipo. Jugador muy práctico, sabe resolver las situaciones complicadas con gran facilidad.

Con la selección española, disputó 100 partidos entre 2000 y 2013. Con la ‘Roja’, se proclamó campeón de la Eurocopa en 2008 y campeón del Mundial Sudáfrica 2010. Además, logró la presea de plata con España en Sidney 2000.

En tanto, con Barcelona ganó en seis ocasiones LaLiga, dos Copas del Rey y seis Supercopas de España. Además, conquistó en tres ocasiones la Champions League y dos veces la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

