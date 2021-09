Regresan por segunda vez en la temporada a su competición favorita. Real Madrid jugará ante el Sheriff Tiraspol de Gustavo Dulanto por la fase de grupos de la Champions League, siendo los claros favoritos. Carlo Ancelotti brindó conferencia de prensa para absolver cualquier duda, destacar la labor de su plantilla y sobre la comparación con Zinedine Zidane.

“Es un partido de Champions, todos los partidos de Champions hay que prepararlos bien, nos da mucha ilusión volver al Bernabéu porque tenemos muy buenos recuerdos. El Sheriff lo está haciendo bien, cuidado porque es un equipo que no se conoce mucho pero es organizado, rápido delante... tenemos que meter máxima concentración, necesitamos tres puntos”, sostuvo Carletto respecto al duelo que se dará el 28 de setiembre.

Respecto a la comparación con Zidane: “Difícil decirlo, porque los jugadores cambian un poco, la plantilla ha cambiado, además no me gusta comparar este equipo con el que ha tenido Zizou. Zizou hizo las cosas lo mejor que lo podía hacer, ojalá pudiera ganar yo tres Champions seguidas, ojalá pudiera ganar una más”.

Ancelotti se tomó el tiempo para referirse a la mayoría de sus jugadores y consideró que no tiene “equipo A y equipo V, tengo que elegir a los jugadores que empiezan el partido”. Además contestó a la crítica: “No me ha sorprendido, el planteamiento... claro que si me preguntas que si el plan era erróneo yo puedo pensar o puedo admitir que sí, pero nunca lo voy a admitir oficialmente. A veces la crítica ayuda a mejorar”.

El conjunto blanco tiene muchos jugadores en el mediocampo, pero para el entrenador italiano no es un problema: “Es importante para nosotros que en el medio tengamos a Modric, a Casemiro, a Kroos, a Valverde, a Isco, a Asensio, Camavinga, todos van a ser útiles. Lo complicado no es hacer la alineación, lo complicado es no tener un tipo de jugar y a veces lo he tenido complicado en el pasado, un centro del campo con esta calidad raramente lo he tenido. En el Madrid tuve Alonso, Khedira, Di María, Modric... lo complicado es cuando no lo tienes”.