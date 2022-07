Carlos Alcaraz se despidió de Wimbledon tras caer ante Jannik Sinner en los octavos de final (6-1, 6-4, 6-7 y 6-3). Pese a la derrota, el tenista español consideró que quedó conforme con su participación y, además, recalcó que ganó experiencia para futuras competiciones.

“Me he sentido bien en Wimbledon. Seguro que seré un buen jugador de hierba. No llegaba con muchas expectativas y me voy con la cabeza alta”, declaró el deportista de 19 años a la prensa luego del duelo ante su colega italiano.

De la misma manera, resaltó la superioridad de su rival. “He hecho muchos errores al principio de los dos primeros sets y en un ‘Grand Slam’ eso un hándicap. Él ha sido mejor que yo, pero tuve mis opciones con los puntos de ‘break’ en el cuarto set”, añadió.

“Ojalá podamos ser rivales en el futuro porque espero ser uno de los mejores durante muchos años. Sinner seguro que va a estar muy arriba y espero que juguemos por los mejores torneos del mundo”, mencionó.

Además, expresó una autocrítica con respecto a su juego. “Hoy como en muchos partidos ha habido muchos altibajos. A veces juego bien, a veces juego mal. Saber manejar los nervios mejor, la pista central me ha impuesto bastante”, añadió.

El camino de Sinner continúa

Jannik Sinner jugará este martes su clasificación a las semifinales de Wimbledon cuando enfrente a Novak Djokovic. El tenista serbio es el favorito, sin embargo, el deportista italiano desea dar la sorpresa.