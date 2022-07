Carlos Alcaraz debutará este martes ante Nicola Kuhn por el ATP 500 de Hamburgo. El tenista español de 19 años, que quedó eliminado en los octavos de final de Wimbledon, desea cobrarse la revancha en este torneo y apunta llevarse la corona.

“Sé que estoy jugando bien, aquí me siento muy cómodo y otra vez en tierra batida. Aunque siempre supone un reto importante dejar atrás la gira de hierba y volver a la arcilla. He estado entrenando un par de días en la Academia. Me siento preparado para comenzar el torneo de la mejor manera posible, vengo aquí a por el título”, señaló en rueda de prensa.

De la misma manera, resaltó las virtudes de su rival de turno y reconoció que lo ha estudiado. “Lo conozco muy bien porque es un jugador que también entrenó en su momento en la Academia de Juan Carlos, además también jugó partidos contra mi hermano mayor cuando los dos eran niños”, añadió.

Carlos Alcaraz, que se ubica en el sexto puesto de la clasificación de ATP, recalcó que en un futuro desearía llegar entre los tres primeros. Aunque, el deportista mencionó que ahora está enfocado en enfrentar los siguientes torneos.

Sería un buen objetivo, pero ahora mismo mis pensamientos no están en el ranking, sino en llegar a las ATP Finals de Turín a final de temporada. Para mí la clasificación, ahora mismo, no es lo más importante, aunque lucho por seguir ganando partidos y ganando torneos, eso es lo que me llevará a seguir subiendo”, expresó.