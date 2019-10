Carlos Ascues ingresó desde el banco y metió 2 jugadas de peligro en Perú vs Uruguay por amistoso FIFA [VIDEO]

Carlos Ascues tuvo buena presentación en el Perú vs Uruguay que se llevó cabo en el Estadio Nacional de Lima por fecha FIFA. El mediocampista ingresó desde el banco y no desentonó. Mira los video.



La primera jugada de Carlos Ascues ocurrió por el sector izquierdo del campo, donde se sacó a un par de jugadores de Uruguay y terminó habilitando de gran forma a Paolo Guerrero, quien falló el gol.



Minutos después, Carlos Ascues volvió a generar peligro para la selección peruana. Hizo pared con Gabriel Costa y tuvo el arco a disposición, pero no remató.

Video: Paolo falla remate tras pase de Carlos Ascues

Video: Jugada de Carlos Ascues

Sin duda, un gran partido de Carlos Ascues en la zona ofensiva de la selección peruana. Todo esto por el amistoso de vuelta en el Estadio Nacional de Lima por fecha FIFA.