Días oscuros son los que vive Carlos Ascues, jugador de Alianza Atlético de Sullana, quien no solo pelea para no perder la categoría en la Liga 1 tras acercarse a la zona de descenso. El volante parece haber perdido la lucha por no perder su casa luego de ser notificado del remate de la hipoteca del inmueble de San Miguel por el portal de subasta del Poder Judicial.

El exjugador de la selección peruana ha conocido hace pocas horas la ‘Convocatoria a remate público’ de la hipoteca sobre su propiedad ubicada en la Urbanización Pando, en San Miguel. Una conocida entidad bancaria de la capital ha llevado este proceso por la vía legal en el 15° Juzgado Civil Comercial de Lima.

El juez encargado del caso, José Hidalgo Chávez, ha ordenado la ‘Ejecución de las Garantías’ y el Remate Judicial Electrónico, a través del aplicativo REMA@JU, según lo estipula la Ley 30229 en este tipo de situaciones.

Portal del PJ hizo convocatoria de remate

Esta propiedad fue el escenario de numerosas fiestas cuando el defensor formaba parte de Club Alianza Lima. El programa Magaly Tv La Firme, grabó más de una reunión a la que asistieron Jean Deza, Shiley Arica, Kathy Red y, últimamente, a Yahaira Plasencia quien fuera invitada del hermano del hoy jugador de de Alianza Atlético de Sullana.

La hipoteca está inscrita en los Registro Públicos por la suma $ 429 828. 57 dólares americanos. Su valor en soles alcanza una tasación de 1 362 294. 41. El portal también ha infirmado sobre el precio las bases para las tres convocatorias para el remate por las acciones y derechos de este inmueble.

Buscamos comunicarnos con el futbolista de Alianza Atlético, pero no hubo respuesta del defensor quien se prepara para afrontar la recta final de la Liga 1, en busca de salvar la categoría de cara la próxima temporada y alejarse de la Universidad San Martín y Alianza Universidad coleros del acumulado.

Poder Judicial ordenó remate de la hipoteca de la propiedad

