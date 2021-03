Carlos Bustos no quiso dejar ninguna pista sobre el debut de Jefferson Farfán con Alianza Lima. El técnico argentino piensa que revelar los nombres de sus concentrados es dar ventaja al rival de turno, que en esta caso será Cusco FC. ¿La ‘Foquita’ tendrá minutos ante los cusqueños? Mira el video.

Como se sabe, Jefferson Farfán lleva muy pocos días entrenando con Alianza Lima, por lo que hace pensar que no jugaría ante Cusco FC. Sin embargo, no se tiene en cuenta que ya estuvo trabajando en la Videna desde hace tiempo.

“La inclusión de Jefferson (Farfán) es un plus para nosotros. No me gusta adelantar formaciones. Voy a intentar anunciar el equipo cuando falte una hora”, señaló Carlos Bustos para GOLPERÚ.

Carlos Bustos 'juega' con el debut de Jefferson Farfán: "Lo diré cuando falte una hora" (GOLPERÚ)

“Me encanta el plantel que tenemos. Jefferson Farfán puede jugar en cualquier posición. Este plantel puede jugar con un centrodelantero y dos enganches”, acotó sobre el equipo que tiene para este 2021.

“Estamos contentos de afrontar la Liga 1. Tenemos una desventaja importante por tener 20 días de trabajo, pero vamos a afrontar el torneo con personalidad”, cerró Carlos Bustos.

