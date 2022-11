El padre de la criatura. El argentino Carlos Bustos, reapareció en escena para saludar el título conseguido por Alianza Lima y se tomó unos minutos para comentar la nueva labor de Guillermo Salas, quien lo sustituyó con éxito tomando el buzo blanquiazul.

“ Estaba en Quito dirigiendo, pero me puse muy contento, siento mucha alegría por todos, por Alianza Lima por conseguir este bicampeonato, que se estará disfrutando de una manera especial en Lima y ya pensando en lo que serpa su participación a nivel internacional ”, contó sobre la manera que se enteró del ‘Bicampeonato’.

En cuanto a su reemplazo, Guillermo Salas, solo tuvo palabras de elogios. “ ‘Chicho’ ha hecho un gran trabajo tiene condiciones, él ha estado con nosotros todo el tiempo y ahora es su momento, creo que arrancar una carrera deportiva como entrenador principal de esta manera, es fabuloso . Seguramente será una carrera llena de éxitos como la ha sido cuando era jugador. Me da alegría que haya podido coronar nuestro trabajo, eso me pone contento ”, añadió para Radio Ovación.

Carlos Bustos comentó sobre título de Alianza LIma y 'Chicho' Salas (Ovación Digital)

Carlos Bustos sobre Farfán: “Hay cosas que no salen bien”

Ser nombrado por muchos jugadores en los festejos causó alegría en el argentino. “Estamos tranquilos, creo que hicimos un trabajo pensando en el crecimiento del equipo y feliz con el progreso de cada uno de los jugadores , que hoy levantan su segundo título y que ellos me tengan presente, me alegra mucho”, comentó.

Asimismo, señaló que no cambiaría ninguna de sus decisiones, sobre todo las que tiene que ver con el clásico que precipitaron su salida como incluir a la ‘Foquita’ en el clásico que perdió en Matute. “ Uno no tiene que renegar del pasado, las decisiones están tomadas salgan bien o salgan mal. Jefferson (Farfán) ha sido para nosotros, mientras estuvimos, un referente y una persona muy importante, lo vimos trabajando bien y lo convocamos. Hay cosas que no salen bien y también nos hacemos responsables de eso ”, explicó.

Carlos Bustos recomienda mejorar infraestructura

En cuanto a un posible regreso Carlos Bustos prefirió no comentar. “ Es importante ser respetuoso de los momentos y hay que confiar en la gente que está ahí, están haciendo bien las cosas y quieren lo mejor para Alianza Lima ”, apuntó.

Finalmente, confía en que Aliaza Lima pueda tener una particpación digna en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. “Ojalá crezca en infraestructura, sobre todo en los campos de entrenamiento. Eso le permitirá crecer en el nivel internacional. Hay que mejorar en muchísimas condiciones para poderse emparejarse a nivel internacional”, concluyó el argentino.