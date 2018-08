Carlos Caceda abandonó Veracruz de México para jugar por este equipo de Perú [VIDEO Y FOTOS]

Carlos Cáceda , guadameta de la selección peruana y del Veracruz de México sorprendió al rescindir su contrato con los 'Tiburones' para fichar sorpresivamente como nuevo jugador de Real Garcilaso del Cusco.



Real Garcilaso organizó una conferencia de prensa para presentar a Carlos Cáceda como su nuevo guardameta, quien era el segundo arquero de Veracruz y no tenía continuidad debido al buen momento de Pedro Gallese. Pero el golero sabe que necesita continuidad para seguir en la selección peruana más aún cuando Ricardo Gareca no lo convocó para los amistosos ante Holanda y Alemania y a eso se suma el llamado de Patricio Álvarez.



Es por eso que Carlos Cáceda no reconoce este regreso al fútbol peruano como un retroceso, luego de su paso por el Veracruz. "Real Garcilaso es un equipo importante y con excelente infraestructura. Además, sé que tiene un plantel competitivo y yo vengo a pelear el puesto. Realmente no considero que sea retroceder, volver a un equipo peruano, porque estoy entrenando bien y me encuentro listo para jugar cuando el técnico así lo requiera", dijo.



Asimismo no esquivó el tema Selección peruana. "Siempre es la meta de todo jugador, espero volver pronto a la convocatoria y jugar la Copa América. Por ahora, mi objetivo es salir campeón en Real Garcilaso", finalizó Carlos Cáceda.