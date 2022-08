Carlos Cáceda tuvo un rol determinante en la clasificación de Melgar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. Con tres penales atajados, el arquero se erigió como el jugador más importante del partido. Pese a la lluvia de elogios, en diálogo con TROME, él toma con sobriedad su buen momento y destaca que los logros son del colectivo.

El arquero -que reveló que aspira ser convocado por Juan Reynoso en la selección peruana- remarcó que no se considera un héroe, como fue catalogado luego de atajar tres penales al hilo ante Inter en Brasil.

“ Esa es mi chamba y mis amigos también, esto es en conjunto. Muchas veces me dicen héroe, que soy la figura y no me considero así, la figura es todo el equipo. Hubo muchos chicos que se quedaron aquí en Arequipa y nos alentaron mandándonos sus buenas vibras, y, todo (este triunfo) es del grupo ”, aseguró al respecto.

Carlos Cáceda asegura que no se considera un héroe. Video: Carla Chevez

Tras ello, Cáceda indicó que, previo al partido, estuvo viendo los penales que ejecutan los jugadores de Inter de Porto Alegre a modo de preparación, lo cual lo ayudó a tener una mejor idea de cómo pateaban algunos jugadores.

“ Sí, jugadores de mucha jerarquía. Anteriormente, estuve viendo durante una hora videos para saber a dónde iban a patear, estaba más o menos preparado. Con el profe Javier Sovero vimos penales y gracias a Dios se dieron las cosas. El valor y todo el coraje que tuvieron mis compañeros para poder ejecutar también ”, sentenció.

Quiere un espacio en la selección peruana

De otro lado, Carlos Cáceda compartió su ilusión de poder ser convocado nuevamente a la selección peruana en un futuro, aunque indicó que para ello debe mantener su regularidad en Melgar.

“ Obviamente, siempre pienso en estar en la selección, qué jugador no lo anhela, pero primero digo que uno debe demostrar en su club, estar bien, tener una regularidad y siempre esperar una convocatoria. Vamos paso a paso y, bueno, primero enfocarme en el club y después se verá ”, señaló al respecto.