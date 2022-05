A través de sus redes sociales, el portero Carlos Cáceda envió un saludo por el Día de la madre a su esposa y madre de sus hijos, Francesca Carranza, la hija del exfutbolista ‘Puma’ Carranza.

“Feliz día mi vida , gracias por ser la madre que eres. Eres el amor de nuestras vidas”, escribió Carlos Cáceda en su cuenta de Instagram.

La hija del Puma Carranza aprovechó para responder el saludo que le hizo el arquero, agradeciéndole por el gesto en esta fecha tan especial como lo es el Día de la Madre.

“Ay, como los extraño. Ya falta cada vez menos y estaremos juntos”, respondió Francesca Carranza en sus plataformas sociales.

Carlos Cáceda y su saludo a Francesca Carranza por el Día de la Madre

ENAMORADÍSIMA

Hace unas semanas, Francesca Carranza desempolvó sus redes sociales pues no compartía fotografías desde hace 2 meses y esta vez lo hizo para presumir a la familia que ha formado con Carlos Cáceda.

Francesca colgó una foto con los dos hijos que tiene con el portero y a él le dedicó el tema “Te amaré” de Marc Anthony.

“Desde el día que te conocí me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo.. supe por fin que así, comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh baby te amaré para la eternidad (Marc Anthony lyrics)”, escribió al pie de la foto.