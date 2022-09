Las comparaciones a veces no son odiosas. Eso parece suceder con el entrenador de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci, quien ha tomado cuenta que muchos hinchas del cuadro crema han empezado a comentar en las redes sociales su parecido físico el famosos entrenador de Liverpool, el alemán Jürgen Klopp.

El entrenador argentino tomó con buen humor este detalle de los aficionados y tomó distancia de los pergaminos que separan sus incomparables carreras. “ Es un honor que me comparen con un entrenador de la élite. Lógicamente, por el parecido físico ”, señaló sin evitar dibujar una sonrisa en su rostro.

Gorra roja, casaca oscura, anteojos y barba poblada, son parte de una indumentaria que no piensa cambiar y que también tributo a un entrenador al cual confiesa su admiración. “ Son cosas que no dependen de mí, yo no las manejo. Mañana me compararán con otro si la cosa va mal. Hoy van bien y lo acepto. Lo tomo de esa manera, de una forma tranquila, alegre, y ahí termina ”, dijo con buen talante.

Carlos Compagnucci habla para redes de Universitario (video: @univeristario1924)

“Estoy a otra altura que Klopp, que es el número uno. Yo tengo mis armas para trabajar”, señaló el argentino que parece haber encontrado el funcionamiento de Universitario.

Hinchas bautizaron a DT como ‘Kloppagnucci’ en redes sociales

La nota compartida por Universitario de Deportes en sus redes sociales fue del disfrute de todos los hinchas quienes recordaron el sobrenombre del entrenador crema, ‘Kloppagnucci’, que se convirtió en tendencia en los últimos días, sobre todos después del clásico y del reciente el triunfo de los cremas sobre Sport Boys.

Algunos aficionados apuntaron que el argentino incluso imita algunos gestos del alemán durante los partidos, acompañados de poca expresividad y una sonrisa sobre el final de los partidos o explotar eufórico como en el gol de último minuto en Villa El Salvador.

Hinchas de Universitario bautizan a DT como 'kloppagnucci' (@universitario1924)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario en la Liga 1?

Universitario vuelve a ver acción en la Liga 1 este sábado 17 de setiembre ante Atlético Grau y lo hará en el estadio Monumental de Ate desde las 7 de la noche por la jornada 12 del Torneo Clausura.

Carlos Compagnucci espera sostener su racha positiva como que sostiene desde hace cinco partidos sin conocer de derrota. El argentino ha sumado los nueve últimos puntos ante Ayacucho FC, Alianza Lima y Sport Boys, situación que le ha permitido escalar a la cuarta casilla del Clausura.

“ No miro la posición en la tabla, porque uno tiene que hacer el análisis al final. Mientras tenga posibilidades, vamos por los tres puntos en cada partido. Siempre queremos ganar, porque lo exige el club. Tenemos las posibilidades matemáticas y estamos con la ilusión ”, finalizó el estratega gaucho.