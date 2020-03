Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Visitar el Callao siempre te obligará a conversar con un futbolista. Cada uno de ellos lleva un pedazo de gloria en sus espaldas. Carlos Elías se hizo figura del Sport Boys y, pese a que también vistió otras camisetas, nunca se olvidó de la ‘rosada’.

¿Por qué sale tanto ‘pelotero’ del puerto?

Voy a repetir lo que decía ‘Kukín’ (Flores): “En el Callao, levantas una piedra y encuentras un futbolista o un sicario”, ja, ja, ja.

¿Dónde te enteraste de su fallecimiento?

Entrenaba en Huánuco con Alianza Universidad y cuando acabé fui a ver mi teléfono, tenía hartas llamadas perdidas...

¿Qué hiciste?

De inmediato timbré y me confirmaron la noticia. No aguanté, me puse a llorar.

¿Fue tu ídolo?

Hice mi carrera de juvenil en Alianza Lima y tenía dos sueños: jugar con Waldir Sáenz y Carlos Flores. Y lo logré.

¿Qué significaba ir con Carlos por el Callao?

Nos llevaba a una cebichería y el dueño le decía que no podía cobrarle.

¿Qué hacían ustedes?

Al día siguiente le pedíamos que nos lleve otra vez y respondía que no es bueno acostumbrarse a comer gratis.

¿Dormía rápido?

A la una de la mañana. No le decías nada, era el máximo ídolo.

Como buen chalaco, ¿te han cuadrado en el puerto?

Nunca, pero cuando estuve en Alianza el club me mandó a vivir a Surco.

¿Qué pasó?

Subí a un bus y tres me rodearon, hicieron que se tropezaban y se llevaron mi celular.

¿Jugar con la ‘rosada’ te marca?

Acá no se cobra, pero se goza.

¿En serio?

Por qué crees que Nicola Porcella, que jugó un par de años en Boys, siempre viene a comer cebiche.

¿Es cierto que por jugar en Alianza dejaste sin chamba a tu viejo?

Jugaba en Inmaculada América y mi profe’ era Benjamín Navarro. El equipo era de Guillermo Guille, productor de Gisela Valcárcel...

¿Era el presidente?

Sí. Como destacaba me llevó a vivir a su casa.

¿Luego?

A mi técnico se lo jalaron para Matute y me quería llevar. Don Guillermo contrató a mi papá para que sea entrenador del equipo...

Así te ‘amarraba’...

Claro, pero yo me quería ir, lloraba...

¿Y tu viejito?

Me dijo: “No importa si me quedo sin trabajo, pero cumple mi sueño”.

¿Te fuiste?

Sí. El ‘Chepe’ Torres me ascendió y mi primer sueldo fue 150 dólares.

¿En qué los gastaste?

Me compré las zapatillas de Ronaldinho, que costaban 130 ‘cocos’, los 20 restantes se los regalé a mi mamá.

Al final, ¿cumpliste el sueño de tu papá?

Cuando Boys estaba en Segunda y me buscó.

¿Por qué aceptaste si jugabas en Primera?

Mi papá me pidió que firme por la ‘rosada’ y la regrese a la profesional.

¿Lo hiciste?En 2009 salimos campeones en el Callao.

Ahora también eres entrenador...

Estudio para dirigir a menores y juego Copa Perú con Alfonso Ugarte.

Gracias por tus confesiones...

Al Trome, que siempre está con los buenos recuerdos del fútbol.