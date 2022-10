Universitario de Deportes quedó fuera del camino en el Torneo Clausura y fue motivo suficiente para que Carlos Galván, exzaguero del cuadro crema, apuntó contra todos los jugadores del cuadro estudiantil acusándolos de falta de jerarquía y sentir en exceso el peso de la casaquilla merengue este 2022.

“ El hincha es impresionante, lamentablemente lo que hace el hincha hizo en la tribuna no se ve reflejado en el campo. Lo dijimos acá y me hago cargo de lo que digo: esto es falta de jerarquía. porque más motivación que esta no puede haber ”, exclamó el exjugador estudiantil.

“Tenemos al frente a un equipo diezmado y no puedes sacarle una ventaja deportiva. Me llama la atención la falta de creatividad de este equipo. En un momento la tribuna se impacienta, y es normal , sabiendo que no generábamos ideas y no podíamos meter a Melgar en su arco y con jugadores, capaz que sientes que les pesaba la camiseta ”, apuntó.

Carlos Galván critica actualidad de Universoitario (video: YouTube)

Carlos Galván: “Novick es trotón y Quispe no es armador”

Para el popular ‘Negro’ ni Piero Quispe, ni Hernán Novick han sido la solución en el mediocampo crema “ Como le cuesta a (Piero) Quispe ser el enganche del equipo. Cada vez muestra más que no es el armador. Es un acompañador, pero cuando recibe de espaldas, él tiene que buscar el espacio muerto que te deja el rival, y no lo hace. Por eso (Hernán) Novick siempre lo encuentra, tal vez por más experiencia, porque es un diez trotón, lento , pero está bien ubicado. Él no tiene la dinámica de Quispe”, analizó.

También cuestiono el sistema táctico utilizado por Carlos Compagnucci. “La ‘U’ no tiene un patrón de juego, solo apuesta por el empuje. La ‘U’ está dependiendo de la pelota parada y no de las jugadas. Nosotros nos jactamos que tenemos a Novick, Quispe, Guivin y a Vilca, todos diez, y no generamos jugadas ”, dijo con mortificación.

Carlos Galván es considerado figura de Universitario (Foto: GEC)

Carlos Galván pide cerrar Clausura con equipo del 2023

Para Carlos Galván, el técnico de Universitario debería pensar en organizar el equipo para la próxima temporada. “Tenemos que ver qué jugadores se van a ir y que jugadores se van a quedar y a ellos darle más oportunidad en estos últimos partidos. Hay que decirles también que el último partido en casa también tiene que ganarlo, meterles presión para la próxima temporada ”, apuntó.

Ante la posibilidad de sumar al uruguayo Gabriel Costa para la temporada 2023 el zaguero se mostró poco convencido. “ No sé quiénes vendrán, pero es imposible que Costa llegue a la ‘U’ por el tema económico ”, reconoció.