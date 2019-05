Carlos 'Mina' Zambrano: "No importan las veces que te caigas, lo importante es cuantas veces te levantas"

El excampeón mundial de la AMB, Carlos 'Mina' Zambrano volverá a los encordados el próximo 20 de julio, en un combate ante el experimentado púgil chileno Cristian 'El Tigre' Palma, con el título de peso pluma de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).



En una conferencia de prensa, Carlos 'Mina' Zambrano confesó que pensó en el retiro luego de perder su cinturón ante el dominicano Claudio Marrero, en Las Vegas.



"Me quería retirar porque sufrí por las criticas, pero gracias a mi familia, me dije voy a seguir", admitió Carlos 'Mina' Zambrano.

Para Carlos 'Mina' Zambrano lo más importante es poder levantarse después de las caídas. "No importa cuantas veces te caigas, lo que importa es cuanta veces te levantas. Hay campeones mundiales que han perdido hasta diez veces y a mí por mi primera caída no me pueden crucificar", expresó.



Carlos 'Mina' Zambrano se mostró satisfecho por volver a pelear en el Perú y disputar este nuevo título, agregó que quiere convertirse en el primer peruano en unificar los títulos de dos diferentes organizmos.

El rival del peruano Carlos 'Mina' Zambrano será el experimentado boxeador chileno Cristian 'El Tigre' Palma, quien cuenta en su récord con cuarenta combate, muchos de ellos en el extranjero como en Italia, Ucrania y hasta el África.



En este combate estará en disputa el título de la IBA, un organismo que cuenta con campeones de la talla del norteamericano Curtis Stevens y el colombiano Eleider Álvarez, quien alcanzó fama mundial por vencer a Sergey 'Crush' Kovalev.