Selección Sub 17: Carlos Silvestri pide continuar trabajo pensando en Sub 20 |VIDEO

Carlos Silvestri , DT de la Selección Peruana Sub 17, celebró a rabiar la victoria sobre Uruguay, pero al final se fue decepcionado por la derrota de Argentina ante Ecuador, resultado que nos dejó fuera del mundial de la categoría.

El entrenador peruano pidió que esta camada de jugadores continúe su desarrollo de cara a la siguiente categoría, la Sub 20.

"Ellos son jóvenes y este torneo deja experiencias. Quedamos fuera por no depender de nosotros y sí de otros resultados. Duele, nos hubiera encantado estar en el mundial, habían muchas ganas, mucha ambición. Todas las experiencias sirven, esta es difícil, pero las cosas pasan por algo", expresó Silvestri a su salida del estadio de la Universidad San Marcos.

"La carrera de ellos continúa, viene la Sub 20 y ellos tienen que seguir avanzando. Hicimos las cosas bien, pusimos el corazón en cada partido y en cada entrenamiento, el fútbol tiene estas cosas. Hay que tener cabeza fría por más que duela esta situación, me imagino que es parte de la vida. Hay que seguir en todo momento, en las buenas y en las malas", agregó.



Perú no clasificó al Mundial Sub 17 en Brasil por diferencia de goles. Los representantes de la Conmebol serán, además del anfitrión, Argentina, Chile, Paraguay y Ecuador.