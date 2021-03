Carlos Stein se encuentra sorprendido por la decisión del TAS, que este miércoles le dio la razón a Alianza Lima y por el que perderán 2 puntos de la temporada 2020. El cuadro de Lambayeque publicó fuerte comunicado al respecto: se quieren quedar en Primera y no quieren a los ‘blanquiazules’ en la Liga 1 2021.

“El artículo 10 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA, relativo precisamente a la integridad deportiva, señala que el derecho de los clubes a participar en campeonatos nacionales derivará, en primer lugar, de los resultados meramente deportivos”, recuerda Carlos Stein.

“El Campeonato Liga 1 Movistar 2020 (temporada deportiva), ya concluyó y se declaró al campeón así como también se determinó a los equipos descendidos. En ese sentido, al no haberse solicitado la suspensión del Campeonato Liga 1 Movistar 2020, la resolución emitida por el TAS no puede materialmente ejecutarse, considerando que actualmente nos encontramos en una temporada deportiva totalmente diferente”, agrega.

Asimismo, Carlos Stein recuerda que el TAS no pidió por ningún lado en su fallo que Alianza Lima debe regresar a Primera División este 2021. “Nuestro club, y los equipos que aseguraron su permanencia, ya se encuentra participando del campeonato Liga 1 Betsson 2021; hecho que no puede ser retrotraído y mucho menos desconocido, máxime si la resolución del TAS no ordena que el club reclamante sea ‘restituido’ en la Liga 1 Betsson 2021, en solo beneficio del club Alianza Lima”.

Para cerrar, Carlos Stein señaló que espera quedarse en la máxima categoría del fútbol peruano. “Nuestra institución defendió en el campo y hasta la última fecha el derecho a permanecer en la Liga, tal cual lo establecen los estatutos de la FIFA y su reglamento; por ende confiamos en que la FPF respetará nuestro derecho a permanecer en la Liga”.

Carlos Stein publicó fuerte comunicado sobre decisión del TAS

Como se sabe, Alianza Lima reclamó a la Federación Peruana de Fútbol la quita de puntos a Carlos Stein por un tema de pagos. La entidad lo rechazó y los ‘blanquiazules’ recurrieron al TAS, donde finalmente ganaron y tienen todo listo para volver a Primera.

