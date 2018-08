Carlos Tevez:“De chico quise ser albañil como mi papá” [VIDEO Y FOTOS]

Carlos Tevez volvió a su barrio, al mítico 'Fuerte Apache', pero no lo hizo solo, llegó en compañía de una de las argentinas más queridas, Susana Giménez , quien llegó hasta la casa del ídolo de Boca Juniors para que le confiese sus mas íntimos secretos.



Durante la charla Carlos Tevez habló de manera sentida de su padre y su sueño cuando era un niño. “Vos me preguntabas qué quería ser de grande y yo quería ser albañil como mi papá, por la admiración que uno tiene hacia el padre", dijo el ídolo de Boca Juniors.



“Mi ejemplo siempre fueron mis viejos, los admiro", comentó el jugador xeneize. “No me gusta que me pongan a mí como ejemplo. Sí soy una gran motivación para mostrarles a los chicos que se pueden lograr muchísimas cosas si uno quiere, pero yo solo soy ejemplo de mis hijos”, agregó Carlos Tevez para el programa especial de Susana Gimenez.



También recordó, Carlitos, el día que quiso alejar a su padre del trabajo. “Cuando lo quise sacar casi se muere, porque es el que siempre trajo la plata a casa. No pudo, después de dos meses estando todo el día en casa, sin hacer nada, me dijo que no aguantaba más", confesó y desató la risa de Susana Giménez.

Asimismo, Carlos Tevez, contó otra anécdota que vivió durante su etapa en la Premer League. El 'Apache' confesó que fue detenido por la policía y fue esposado como un delincuente por infringir una norma de tránsito.