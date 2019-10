Carlitos Tevez entró al clásico River Plate vs Boca juniors y se mandó con esta 'Huachaza' |VIDEO

El partido no tenía espacio y la llave para abrirlo parecía llamarse Carlos Tévez. El 'Apache' ingresó en el complemento del River Plate vs Boca Juniors y buscar el empate para los xeneizes por las semifinales de la Copa Libertadores y lo primero que regaló a los hinchas fue tremendo un lujo.



Los ' Millonarios' ya habían abierto el marcador por intermedio de Rafael Santos Borre que anotó de penal y la reacción de los xeneizes no llegó con contundencia y la unica jugada de peligro fue desperdiciada por Nicolás Calado (42') sobre le final dela primera etapa.



La esperanza de Boca Juniors se llamaba Carlos Tevez y entró al campo sobre el complemento. En una de sus primeras jugada intentó ganar la moral haciéndole una huachaza a Exequiel Palacios, que no dejó continuar la jugada cometiéndole falta al 'Apache'.

Huacha de Carlos Tevez (Fuente Fox Sports)