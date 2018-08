Carlos Zambrano no puede jugar la Europa League con Basilea ¿Por qué? ¿Cuándo debuta en su nuevo club?

Carlos Zambrano fue anunciado y presentado como nuevo jugador del Basilea. Aunque su club tiene competencia a mitad de semana, por la Europa League, el zaguero no será considerado por Marcel Koller, entrenador del equipo.

Carlos Zambrano como recién llegado, no aparece en la lista de inscritos para disputar la Europa League en la fase previa a la de grupos. Además, el propio entrenador confirmó que el zaguero todavía no está preparado para sumarse al primer equipo en un juego oficial.

" Carlos Zambrano no va a jugar la Europa League este jueves", indicó Koller sobre la posible presentación del juego frente al Apollon Limassol de Chipre en la fase previa del torneo de la UEFA.

Carlos Zambrano podría ser inscrito y jugar la Europa League en la fase de grupos, solo si su club Basilea logra superar en la llave eliminatoria al Apollon en partidos de ida y vuelta. Por lo pronto, tendrá que ponerse a punto para debutar en el fútbol suizo.



Próximos partidos de Basilea que puede participar Carlos Zambrano:

Zürich vs. Basilea (26 asgoto Superliga)

Basilea vs. Thun (2 setiembre Superliga)

Echallens vs Basile (14 setiembre Copa de Suiza)

Sin embargo, el DT del Basilea ha destacado las características del defensor peruano Carlos Zambrano. "Es físicamente fuerte y tiene buen comportamiento defensivo. En el entrenamiento ha dejado buena impresión", indicó.

Este es el calendario de la Europa League 2018-2018:

23 de agosto: Play off, partidos de ida.

30 de agosto: Play off, partidos de vuelta.

31 de agosto: Sorteo de la fase de grupos en Mónaco.

20 de septiembre: Inicio de la fase de grupos.

Carlos Zambrano: Presentación Basilea

Por otro lado, Carlos Zambrano compartió en Twitter una imagen en pleno entrenamiento y agregó un mensaje. "Un nuevo reto. ¡A meterle con todo!", escribió el zaguero.

