“Muy bien peruano ¿Cómo va a ser el tema?” fue la frase que escuchó Carlos Zambrano. Se la dijeron periodistas de medios importantes en Argentina apenas el defensor fichó por Boca Juniors en enero del 2020. La idea era clara: se necesitaba una ‘motivación’ para promocionarlo. Lógicamente Zambrano, cuya trayectoria habla por él, no les respondió nada y se ganó enemigos en ese lado. Los otros, estuvieron dentro del plantel del que ahora está alejado el jugador de Alianza Lima.

Carlos Zambrano sumó 62 partidos con los ‘Xeneises’ y marcó dos goles, pero en la gran mayoría de análisis post encuentros, el peruano había sido extrañamente el más bajo del equipo. Si Boca ganaba, el ‘León’ no había rendido al máximo, si Boca no lograba el triunfo, la culpa era del ahora jugador blanquiazul quien no les daba entrevistas a estos medios.

Lo extraño es que pese a que se hablaba tanto sobre las reacciones o entradas fuertes de Zambrano, apenas fue expulsado dos veces, ambas ocasiones por doble amarilla en su paso por Boca. Por nombrar otro zaguero, Carlos Izquierdoz recibió la misma cantidad de expulsiones, pero por roja directa y no recibió críticas.

Pero si ya en los medios la ‘guerra’ contra Zambrano estaba declarada, en la interna del equipo el peruano tampoco la pasaba bien. Un caso se dio apenas arribó al equipo y en el predio de Ezeiza, Carlos Tévez , referente y figura del club fue con todo y casi lo ‘quiebra’ al ‘León’.

Carlos Zambrano y Carlos Tévez salieron campeones pero no empezaron bien. (Foto: Twitter)

Zambrano, con justa razón, se le fue encima y el ‘Apache’ terminó disculpándose. Pero eso fue el inicio. En noviembre del 2021, otro jugador importante de Boca la emprendió contra el seleccionado nacional. En un duelo contra Independiente, Cristian Pavón salió molesto cuando lo cambiaron y ‘hostigó' al ‘León’ arrojando botellas de rehidratante.

El peruano le pidió calma, pero Pavón no se detuvo hasta que una botella reventó y salpicó al ‘León’ quien se paró inmediatamente y puso en su sitio al extremo que tenía poses de ‘estrella’. Zambrano fue contenido por el portero Javier García, pero los problemas con los compañeros continuaban.

Carlos Zambrano 'cuadró' a Cristian Pavón por comportamiento de 'estrella'

El ‘León’ peleaba siempre por ser titular y en una ocasión, el técnico Miguel Ángel Russo le dio la cinta de capitán en un encuentro contra Arsenal donde Boca colocó algunos suplentes. Inmediatamente ‘Cali’ Izquierdoz, Lisandro López y otros referentes se quejaron con el DT por esta elección y le dijeron que quien debía llevar la cinta era Julio Buffarini.

El 'León' siempre un baluarte en la defensa de Boca incluido los partidos ante River. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La ‘mala vibra’ contra Zambrano continuó y todo ‘explotó' en agosto del 2022, en cancha de Racing. Tras el primer tiempo, Darío Benedetto insultó a Carlos Zambrano y lo responsabilizó del mal juego. El ‘León’ tampoco se contuvo y le reclamó su falta de gol. Benedetto contratacó de una forma cobarde con un golpe por la espalda. Pero el peruano, que debió jugar el segundo tiempo con la cara hinchada, no dejó todo allí.

Carlos Zambrano y su fuerte revancha contra Benedetto

“A mí me han dicho que sí ocurrió la venganza, porque se que ese peruano es bravo“, reveló después del incidente, Óscar Ruggeri ex campeón mundial y panelista de F90, programa de ESPN. El ‘Cabezón’ no se equivocó y Trome te cuenta cómo se dio la revancha del ‘León’.

Carlos Zambrano y Darío Benedetto volvieron a coincidir luego de la pelea. (Foto: Boca Juniors)

Sucede que días después de lo sucedido en el ‘Cilindro de Avellaneda’, Carlos Zambrano llegó a entrenar al predio de Boca en Ezeiza y le dijo a Benedetto que tenían que conversar en el camarín. Ambos jugadores entraron y ahora sí, cara a cara se midieron .

Carlos Zabrano cbró revancha con Dario Benedetto (Video: willaxTV)

El ‘León’ agarró a puño limpio al delantero y este no pudo con la ‘furia’ del peruano. En la puerta del camarín se quedó Luis Advíncula para impedir que alguien entre e interfiera con el ‘ajuste de cuentas’. El tema se saldó así. Tras ello, todo continuó normal y Boca se consagró campeón, pero Zambrano estaba cansado de esas situaciones y otras más.

Por ello, cuando el Consejo de Boca y Juan Román Riquelme, personas que siempre lo avalaron, le dijeron para renovar, el ‘León’ optó por dar un paso al costado . No hubo indisciplina con el entrenador Hugo Ibarra o algo parecido a lo que informaron los medios de siempre.

Ahora, Carlos Zambrano está en Alianza Lima y apunta a seguir haciendo lo de siempre: un buen trabajo.

