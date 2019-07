Carlos Zambrano: El 'Central de América' y su gran revancha tras su retorno triunfal a la selección peruana  | FOTOS

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



La resaca post Copa América todavía no pasa. Es como este invierno que se empeña en quedarse por muchos más días. En Maranga, el frío obliga a caminar bien abrigado, pero hay una casa donde el calor de una familia abriga. Allí está Carlos Zambrano , un chico divertido, risueño y también ese ‘León’ que todos ven en el campo.



¿Sentías rabia viendo a la selección en el Mundial 2018?

No tenía envidia de nada.



Pero siempre fue tu sueño de niño defender a la Bicolor en ese torneo...

Lo era, pero en ese momento no me lo merecía. No era titular en mi equipo, ni había jugado con la selección. Salía de una lesión y no tenía continuidad.



¿Temblaba tu piel cuando entonaban el Himno Nacional?

Me emocionaba como todo el país.



¿Y con el ‘Contigo Perú’?

Se puede decir que es el otro himno, porque nos pide que todos estemos unidos.

¿Por qué te dejaron al margen de la ‘Bicolor’?

Se especuló mucho que me había hecho sacar una amarilla ante Venezuela (en las Eliminatorias) para no jugar ante Uruguay. También que me había escapado del hotel, que me fui sin permiso. Le dije al ‘profe’ (Gareca) para irme a mi casa. Era como la una de la mañana.



¿De dónde salió esa información?

De adentro (de la concentración) y por eso preferí no estar en la selección.



¿Supiste quién filtró la noticia?

Sabiendo que sale de adentro, ya no me interesaba.



¿Te equivocaste en otras cosas?

Admito que hacía cosas malas.

“A Suárez ni lo toqué. Me sacaron una amarilla por gusto. Le reclamé al réferi. Me respondió: ‘En el VAR te han visto. Le hablé a Suárez: ‘Hijo de p... párate que ni te he tocado’. Y al árbitro: ‘Usted conoce bien a este hue...’ El juez le dijo: ‘Párate que te voy a sacar amarilla por estar provocándolo’”. “A Suárez ni lo toqué. Me sacaron una amarilla por gusto. Le reclamé al réferi. Me respondió: ‘En el VAR te han visto. Le hablé a Suárez: ‘Hijo de p... párate que ni te he tocado’. Y al árbitro: ‘Usted conoce bien a este hue...’ El juez le dijo: ‘Párate que te voy a sacar amarilla por estar provocándolo’”.

Después de tu expulsión ante Chile en la Copa América 2015 nadie te quería...

Era el villano del pueblo. Por una roja se habló tantas estupideces y se decía que siempre dejo al equipo con diez.



Pero esa patada perjudicó mucho...

Reconozco que se me fue la ‘lancha’. Hice una cag... tremenda. Creo que fue al minuto 22 y encima Perú no sabe jugar con uno menos. Nos fuimos a la m...



¿Qué fue lo más doloroso para ti?

Que digan que siempre me expulsan, me tildaban de ‘matón’. Recuerda que solo tuve dos rojas. Una ante Colombia, por doble amarilla, donde Radamel Falcao se tropieza conmigo, el árbitro voltea y me muestra la segunda tarjeta. La otra ante Chile.

Después de tres años ausente, ¿cuál fue el punto de quiebre para volver?

Cuando la selección fue a jugar con Alemania fui al hotel a visitar a mis compañeros.



¿Te cruzaste con Gareca?

Allí le dije que deseaba volver.



¿Qué respondió?

Yo estaba lesionado y me dijo que si tenía continuidad, regresaría. Luego me fueron a visitar los ‘profes’ (asistentes).



En el primer partido de la Copa, ante Venezuela, te noté cauteloso, como que te cuidabas de ir fuerte a la marca...

Estaba midiéndome. Tres años ausente tenía que estar concentrado. El segundo tiempo ya jugué como sé hacerlo.



¿Es bueno el VAR?

No ayuda en nada. Para qué se habla de la tecnología, si quien define es el criterio de una persona.



¿No es un apoyo para los jueces?

Los árbitros nos dan charlas y les digo: al final ustedes deciden lo que quieren.

¿Qué sugieres?

Que se escuche lo que hablan adentro y se sepa lo que dicen. Por ejemplo, en el hockey se hace eso.



¿Hablan mucho los chilenos?

Cuando me querían provocar solo me reía.



¿El delantero más duro que marcaste?

(Robert) Lewandowski. Nos hemos dado duro, pero calladito nomás, ninguno reclamaba. Así como uno da, tiene que aguantar.



¿‘Guapeas’ a tus compañeros?

A cualquiera. Si lo tengo que hacer con los de mi equipo, lo hago. Después de la goleada ante Brasil, le dije a Gallese: ‘No te sientas mal ni te preocupes porque mañana te harán m... toda la prensa. A mí me han hecho m... tres años y ya lo dejé atrás. Tendrás tu revancha’.



La unión del grupo fue fundamental...

Les he dicho: ‘Si yo fallo, me cubres y yo mato por ti. Todas las cag... nos las comemos juntos’.



¿Qué selección está llena de habladores?

Los chilenos. Te mentan la madre delante del árbitro. Yo tampoco pienso quedarme callado.



Fue novedad verte bailar después del triunfo ante Chile...

Lo había prometido. No lo hago tan bien como Luis Advíncula ni tan mal como Aldo Corzo.

“A veces, de tanto enfrentar a un rival, he hecho amistad como con Salomón Rondón. Tenemos el mismo fisioterapeuta. Chocar con el venezolano es bien fuerte”. “A veces, de tanto enfrentar a un rival, he hecho amistad como con Salomón Rondón. Tenemos el mismo fisioterapeuta. Chocar con el venezolano es bien fuerte”.

Eleazar Soria, campeón de la Copa América 1975, me comentó que antes de entrar a la cancha, muchas veces te dan ganas de ir al baño y no solo para orinar...

Es mejor que te den ganas de eso en el vestuario y no cuando estás en el campo.



¿Cuántas camisetas has intercambiado?

No me gusta. Prefiero guardarlas para mi familia.



¿Nunca te llamó la atención tener la de Messi o Neymar?

Solo cuando es un amigo con los que estuve en algún club o de tanto enfrentarnos y hemos hecho amistad.



¿Cuántos idiomas dominas?

Hablo como cinco. No a la perfección, pero sé comunicarme.



¿Una frase en alemán?

Ich liebe dich (te amo), que siempre le digo a mi esposa.



¿La selección está para más cosas?

Ya nos codeamos con los grandes. Alcanzamos dos veces el tercer puesto y ahora un subcampeonato. Esperemos que el otro año seamos campeones.



¿Romántico con la esposa?

Soy detallista, solo a veces. No soy de flores, chocolates y ni cantar, porque lo hago horrible. En un karaoke la hago con unos vasos encima.



¿Cuánto tiempo juntos?

Ya son 8 años.



Día que te declaraste...

Un 8 de julio.



En música, sabemos que te gusta Luis Fonsi...

Las antiguas que eran más románticas.



¿Whisky o cerveza?

Vodka. Recién empecé a tomar a los 25 años.



¿Cuántos años más te ves en el fútbol?

Cuatro en el extranjero y me vengo a jugar a mi país.



¿A qué club?

A Alianza Lima, que siempre fue mi sueño, pero me gustaría despedirme en Cantolao.



Con Luis Abram has hecho una buena dupla, ¿lo aconsejaste?

Le dije: era como tú y tienes para m ás. Ojalá te vayas a Europa.

“Con Eduardo Vargas, a veces, conversamos por Instagram. Cuando acabó el Perú-Chile, Arturo Vidal me felicitó por el triunfo. No hay rivalidades después del partido, uno se transforma en la cancha”. “Con Eduardo Vargas, a veces, conversamos por Instagram. Cuando acabó el Perú-Chile, Arturo Vidal me felicitó por el triunfo. No hay rivalidades después del partido, uno se transforma en la cancha”.

Casi nunca se te ha visto llorar...

En la final se me salieron unas lágrimas. Era una oportunidad histórica. Realmente soy muy duro y si lloro lo hago a solas, en mi cuarto.



Como todo chalaco, ¿sabes nadar?

Yo nado en piscina, al mar le tengo respeto.



Un fuerte abrazo, hoy estás de cumpleaños y gracias por tu sinceridad...

Un saludo para todos los lectores del ‘Trome’.