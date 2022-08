Jalarle la cola al ‘León’ no es buena idea. Esa arece ser una dolorosa lección que acaba de aprender el argentino Darío Benedetto quien cobró la factura de haber ‘madrugado’ a Carlos Zambrano, quien no ha esperado al final del campeonato para darle su vuelto al polémico jugador argentino, así lo dieron a conocer Óscar Ruggeri y Daniel Arcucci panelistas de F-90 de ESPN quienes revelaron un nuevo incidente en Boca Juniors.

El popular ‘Cabezón’ se había mostrado sorprendido por la mamera en que Carlos Zambrano había tomado las cosas sabiendo los antecedentes que tenía del peruano sobre todo de quien tiene conocimiento por su cercanía con Ricardo Gareca. “ Zambrano no lo vio venir, pero no me sorprende, aunque lo más normal es que eso suceda en los entrenamientos, sí me causó asombro que se diera en el entretiempo, pero va a haber venganza. Eso de las disculpas no queda ahí ”, comentó guardándose lo mejor para el final.

Daniel Arcucci, panelista del programa aprovechó para confirmar un dato ‘caliente’ del vestuario de Boca Juniors y que habría sido corroborado por algunos jugadores xeneizes. “Ya pasó la venganza, te lo puedo asegurar” , dijo con convicción uno de los periodistas mejor informados del fútbol argentino.

Carlos Zabrano cbró revancha con Dario Benedetto (Video: willaxTV)

Óscar Ruggeri apoya a Carlos Zambrano: “Ese peruano es bravo”

Con el dato revelado, el popular ‘Cabezón’ se animó a contar su versión de los hechos, apoyando abiertamente la reacción del peruano que no se quedó contento luego que el argentino le dejara la cara hinchada. “ A mí me han dicho que sí ocurrió la venganza, porque se que ese peruano es bravo ”, reforzó la información el campeón del mundo en México 1986.

Advierten más roces entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto

Esta venganza del ‘León’ Zambrano contra Darío Benedetto no habría acabado con la rencilla entre ambas figuras del club y fueron los periodistas Marcelo Sottile y Daniel Avellaneda, quienes tras recoger versiones desde la interna de Boca Juniors confirmaron que la relación entre ambos futbolistas sigue tirante. “ Me contaron que se pidieron disculpas, pero hasta ahora la mecha siguió encendida ”, advirtió el periodista de Diario Olé.

Cabe mencionar que ambos jugadores fueron sancionados dos fechas por la directiva de Boca Juniors, luego que protagonizaran una discusión con escándalo, donde el peruano recibió un sorpresivo golpe del argentino en el entretiempo del duelo entre los xeneizes y Racing Club. “ Fue un guantazo, no me lo esperaba, pero no ha sido nada grave ”, contó en una entrevista el ‘León’ Zambrano.

Ambos futbolistas ya cumplieron las dos fechas de sanción y Hugo Ibarra entrenador de Boca Juniors ya estaría en condiciones para utilizar a ambos jugadores para el duelo que tiene este domingo ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional Argentina.