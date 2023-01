ASÍ CAZARON AL ‘LEÓN’. La llegada de Carlos Zambrano a Alianza Lima ha desatado una ola de felicidad en el pueblo victoriano. El sueño de tener un refuerzo de nivel los hace ver con esperanzas la obtención del tricampeonato y, por fin, competir de tú a tú en la Copa Libertadores. El ‘León’ fue presentado el último domingo en la ‘Tarde Blanquiazul’, donde recibió la ovación de los hinchas y esa fue la cereza del pastel. Pero, ¿cómo se dio su llegada a Matute? ¿Cómo lo convencieron de llegar a Perú después de 17 años en el extranjero?

EL PRIMER CONTACTO

La primera reunión que tuvo con directivos de Alianza Lima se dio en octubre

Octubre 2022. Zambrano recibía decenas de críticas de la prensa argentina. A pesar de ello, sus partidos con Boca Juniors eran cada vez mejores. En medio de ese clima de amor y odio, un intermediario de Alianza Lima hizo el contacto con los representantes del zaguero. Se pactó un primer encuentro donde Diego Gonzales Posada, hombre importante del Fondo Blanquiazul, se reunió con el entorno del ‘León’. Allí se le planteó la idea de tenerlo en el club victoriano. “Nos encantaría, pero Carlos pertenece a Boca. Si aparece una oferta superior, no habría problemas. Por ahora tenemos un compromiso que vamos a respetar”, respondieron los representantes del futbolista.

MISIÓN BUENOS AIRES

El 'León' empezó a ser 'mecido' en Boca Juniors y Alianza llegó a buscarlo a Argentina

Noviembre 2022. Zambrano había salido campeón con Boca Juniors, los hinchas pedían su continuidad, pero no se llegaba a ningún acuerdo con la directiva xeneize. El defensa apenas regresó de vacaciones en Dubái y sonó el celular. “Carlos, soy Diego Gonzales Posada, me encuentro en Argentina, ¿podemos juntarnos?”, dijo la voz al otro lado del teléfono. A pesar de que fue una reunión informal, por primera vez hablaron de cifras en la oferta que le haría Alianza Lima, que ya estaba obsesionado con su fichaje. Nuevamente el entorno de Zambrano agradeció el interés, pero no dieron respuesta porque aún se mantenía el vínculo con Boca.

FUERZA NACIONAL

Ante las ofertas de Arabia Saudita, MLS y Nacional de Uruguay, Alianza superó a sus competidores

Diciembre 2022. Las diferencias entre Zambrano y Boca iban en aumento. Pasaban los días y no se firmaba el nuevo contrato. La información traspasó fronteras y una propuesta formal del Nacional de Uruguay se unió a las que había de Arabia y MLS. Al enterarse, los directivos blanquiazules volvieron a llamar a los representantes del defensa. Alrededor de la quincena de diciembre, ambas partes se juntaron por tercera vez. En esta ocasión, la oferta de Alianza Lima superó ampliamente a la de sus competidores. Después de pasar Navidad en Lima con su familia, Zambrano regresó a Argentina, pero otra vez sin llegar a un acuerdo con los xeneizes y eso terminó por colmar su paciencia. Al final, rescindieron el vínculo por mutuo acuerdo y los victorianos tuvieron el camino libre.

SON RUMORES, SON RUMORES

Después de varias reuniones, el 7 de enero por fin se llegó a un acuerdo oficial

Enero 2023. Apenas empezó el nuevo año, todas las informaciones vinculaban a Carlos Zambrano con Alianza Lima: “Ya está casi cerrado”, “Sería presentado en la ‘Tarde Blanquiazul’”, “Firmaría por dos años”. Pero nada era oficial. La directiva victoriana deseaba que Zambrano pasara exámenes médicos para no volver a equivocarse como cuando ficharon a Jefferson Farfán, que llegó con una lesión crónica. Ante la avalancha por la expectativa de los hinchas de ver al ‘León’ en la presentación del plantel, el último domingo 8 de enero, se llegó a un acuerdo concreto un día antes: dos años y uno opcional. Y fue recién ayer que el ‘León’ pasó los exámenes y estampó su firma como jugador oficial de Alianza Lima.

Así como el chico que ‘corretea’ a la chica por varios meses y está decidido a ‘ganarle por cansancio’, así surgió el romance entre Zambrano y Alianza Lima. Un amor que estaba destinado a ser correspondido desde hace muchos años. Solo faltaba hacer oficial la relación.

