Carlos Zambrano está listo para regresar a la acción con Boca Juniors, cuando este domingo enfrente a Atlético Tucumán, así lo dejó entrever el entrenador xeneize, Hugo Ibarra, quien a su vez anunció que Darío Benedetto no correría la misma suerte que el peruano y su presencia quedó en duda para este fin de semana.

El ‘Negro’ Ibarra dejó al ‘Pipa’ fuera del partido de práctica este jueves, cuando se especula en la prensa argentina de un nuevo incidente con Carlos Zambrano, sin embargo, el entrenador no aclaró el tema y se limitó informar parte de la charla que tuvo con el atacante xeneize.

“Está bárbaro, hizo una excelente práctica, pero se está recuperando de este momento”, dijo el estratega y espera que supere el capítulo de la pelea con Zambrano. “Le vino bien para descansar un poco y comprometerse en este momento con el grupo y darle para adelante. Ya está, lo pasado, pasado ”, comentó.

Carlos Zambrano recibió chaleco de titular

Ibarra reconoció tener el once en su cabeza y pese a que no lo dijo se pudo conocer que Carlos Zambrano fue considerado en el once titular, a diferencia de Darío Benedetto, quien parece haber perdido esa condición luego jugar ocho compromisos sin anotar, siendo su último gol el 15 de junio ante Tigre. Su lugar lo ocuparía Luis Vázquez, autor del gol del triunfo en Varela.

Carlos Zambrano se cobró revancha con Dario Benedetto

El mundilssta Óscar Ruggeri aprovechó su espacio en Fútbol-90 en ESPN para dejar entrever que tenía conocimiento sobre el presente del conflicto entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto y aseguró que se sintió sorprendido que el tema haya quedad sin resolver por parte del peruano. “ Zambrano no lo vio venir, pero no me sorprende, aunque lo más normal es que eso suceda en los entrenamientos, sí me causó asombro que se diera en el entretiempo, pero va a haber venganza. Eso de las disculpas no queda ahí ”, comentó guardándose lo mejor para el final.

Daniel Arcucci, panelista del programa aprovechó para confirmar un dato ‘caliente’ del vestuario de Boca Juniors y que habría sido corroborado por algunos jugadores xeneizes. “Ya pasó la venganza, te lo puedo asegurar” , dijo con convicción uno de los periodistas mejor informados del fútbol argentino.