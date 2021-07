La bronca les duró toda la noche. El plantel de Boca Juniors decidió no abandonar a Carlos Zambrano y a los otros cuatro jugadores que fueron llamados a declarar por la policía de Brasil, tras la denuncia de los dirigentes de Atlético Mineiro por la bronca desatada tras la polémica definición por penales por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.

Las imágenes de los buses del equipo xeneize, en la puerta de la dependencia policial, han dado la vuelta al mundo. A pesar de la intervención del embajador argentino, Daniel Scioli, el proceso de toma de declaraciones se extendió toda la madrugada y por la tarde está confirmado el regreso del cuadro argentino, incluidos los imputados.

Los efectivos policiales, con armas de largo alcance, han custodiados los buses del cuadro argentino para que ninguno de los denunciados pueda abandonar el lugar. “Nos vamos todos o ninguno”, ha sido la frase de Miguel Ángel Russo que tampoco volvió al hotel.

El encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores terminó en una batalla campal entre los jugadores del club argentino y la policía brasilera, donde además nuestro compatriota Carlos Zambrano fue detenido por las autoridades junto a sus compañeros. (Fuente: Latina TV)

Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Javier García, Sebastián Villa y Marcos Rojo han sido los jugadores que han tenido que declarar ante las autoridades. También el directivo Raúl Cascini y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso, además del ayudante Leandro Somoza.

Algunos jugadores consiguieron dormir dentro del bus hasta que terminaran de declarar y otros esperaron la llegada del fiscal de turno quien tuvo la tarea de determinar una fianza que les permita salir del país, previo pago en efectivo en una de las agencias bancaria del estado. (15.500 dólares)

‘Desacato a la autoridad y agresión’

“Estamos analizando los videos. Habría tres jugadores identificados. Los cargos serían por desacato a la autoridad y agresión”, comentó Santiago Mayor, teniente de la fuerza policial a TyC Sports.

Los jugadores han decidido no bajar de los buses para no romper la “Burbuja” sanitaria y no se exija una cuarentena a su llegada a Argentina.

El viaje de regreso de la delegación de Boca Juniors está dispuesto para este miércoles a la 1 p.m. (Hora peruana) por lo que la mañana será agitada para que los dirigentes xeniezes cumplan con todos los requisitos para que el equipo pueda emprender el retorno.

