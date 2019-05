Carlos Zambrano y su emotivo mensaje tras quedar en la lista de los 23 convocados a la Copa América 2019 El 'León' volvió a rugir en las redes sociales donde dejó un mensaje haciendo un mea culpa de los errores que cometió. "Aprendí que un tropezón no es caída, que no hay mal que por bien no venga".

