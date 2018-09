Carlos Zambrano estuvo en el estadio y reveló que habló con Ricardo Gareca: ¿Lo llamará para octubre? [VIDEO]

Carlos Zambrano estuvo como un hincha más en el reciento deportivo donde Perú y Alemania disputaron un amistoso por fecha FIFA. El ex seleccionado de 29 años habló de la buena comunicación que tiene con Ricardo Gareca y de su sueño de volver a ponerse la 'Blanquirroja'.



"Los últimos seis meses no tuve continuidad y es complicado que un jugador esté en la selección sin continuidad. Pero sé que si le meto un poco más de ganas voy a volver a la selección", señaló Carlos Zambrano en Movistar Deportes.



"Ahora hable con Gareca, siempre hubo buena comunicación con el profesor. Simplemente por la continuidad era complicado que me tenga en cuenta, yo lo tenía bien claro eso", reveló el defensa que hace unas semanas fichó por Basel de Suiza.

"Los últimos seis meses no tuve continuidad (en Dinamo Kiev) y es complicado que un jugador esté en la selección sin continuidad. Pero sé que si le meto un poco más de ganas voy a volver a la selección", añadió.

Video: Declaraciones de Carlos Zambrano

"De todo jugador las expectativas son siempre estar en la selección. No hay revancha, pero siempre está´un bichito", cerró Carlos Zambrano, que no está en la selección desde el 2016 (partido ante Venezuela por Eliminatorias).



En el mes de octubre, la selección peruana tendrá dos amistosos. Serán ante Chile y Estados Unidos.