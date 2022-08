La gresca entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el descanso del Boca Juniors vs. Racing sigue generando comentarios tanto en la prensa argentina como peruana. En ese sentido, Carlos Galván y Leao Butrón cuestionaron las razones del delantero argentino para agredir al defensa peruano.

TE VA A INTERESAR | Andrés Mendoza y el día que lamentó buscarle bronca a ‘Cafú’ Salazar en Cristal

Ambos excapitanes de Universitario de Deportes y Alianza Lima respectivamente coincidieron en que el delantero quiso “vender humo” y dar una imagen de liderazgo a la hinchada de Boca Juniors, la cual venía reclamándole hace varias fechas por su sequía goleadora.

“ Para mí es un vendehumo total, si él se cree referente, como quiere mostrarle a la hinchada, tiene que cerrar la boca y hablarlo dentro del vestuario , de frente, cara a cara. No seas cag... e irle de atrás”, señaló el popular ‘Negro’ Galván en el episodio más reciente de ‘A Presión Radio’.

Para el defensor argentino, el ‘León’ tuvo que estar alerta a una agresión, ya que los ánimos ya se habían caldeado por los reclamos que se hacían mutuamente.

“Me pongo en el pellejo de Zambrano, si dijo algo Benedetto y contestó algo Zambrano, inconscientemente debió estar en guardia, porque cualquier cosa podía pasar. Puede pasar en el túnel, como pasó, o puede pasar en el vestuario”, añadió.

Leao Butrón estuvo de acuerdo con su compañero de panel. “Lo que hizo Benedetto es una vendidaza de humo, para la gente ”, acotó el exportero de Alianza Lima.

Periodista contó por qué Carlos Zambrano llevó peor parte en bronca con Benedetto

El popular ‘Negró’ Bulos, en su relato, pudo resolver la incógnita que se plantearon todos al ver solo magullado el rostro del peruano Carlos Zambrano. “Lo que vimos en las imágenes recién, es hasta medio general, donde vemos que el peruano mira fijamente a Benedetto. Después en el túnel va la crítica más personal a Zambrano y le dice: ‘Pegá una patada o corré...’. Zambrano le contesta con un insulto: ‘Cerrá el ort... (trasero) que tampoco haces nada’ eso es llegando al túnel”, cuenta el relator de fútbol.

Acto seguido se daría el momento que rompería la calma en todo el vestuario xeneize. “ Ya en el túnel como contó Morena (Beltrán) Benedetto va adelante y Zambrano atrás, Zambrano le recrimina de vuelta y Benedetto se da vuelta y le pega en el rostro. Acto seguido no llega a generarse una pelea uno contra uno. Carlos Zambrano no llega a reaccionar, porque siguen corriendo para adentro. Luego adentro ya se paran e interviene Sebastián Villa, me cuentan a mí ”, relata Bulos frente a sus compañeros.

Federico Bulos revela porqué Zambrano llevó la peor parte (Video: ESPN)