A sala llena. Carlos Zambrano fue presentado por Boca Juniors en la Bombonerita. El zaguero peruano, procedente de Dinamo de Kiev, estampó su firma por tres temporadas. El ‘León’ utilizará la número 5 en el dorsal de la camiseta xeneize

“Quiero gradecer esta oportunidad. Conversé con (Juan Román) Riquelme, quien me está dando su confianza. Tuve varias ofertas de otros equipos, pero estoy cumpliendo un sueño que tengo desde niño, pero hoy es una realidad”, fueron las primeras palabras del peruano en la conferencia de prensa que se realizó en la Bombonerita.

Asimismo, Carlos Zambrano aseguró que está para “aportar y apoyar a Boca Juniors” en pos del campeonato argentino y la Copa Libertadores, considerando que puede “pelear un puesto", pero, sobre todo, que “esto es u equipo”.

El ‘León’ indicó que prefiere que el hincha xeneize lo "critique por lo que hago dentro del campo”, agregando: “Voy a dar lo mejor de mí”.

Acerca de su desempeño en 2019, Carlos Zambrano indicó que no había tenido un buen año. "Pero el profesor Gareca me tuvo en sus planes y me da la oportunidad. Eso me da confianza. Llegar a Boca es un plus muy grande”.

El zaguero peruano, de 30 años, jugó toda su carrera en Europa y es la primera vez que vestirá la camiseta de un equipo sudamericano. Tras su debut en el Schalke 04 de Alemania en 2009 (llegó en 2006 y formó parte de su cantera), se desempeñó en St. Pauli (Alemania), Eintracht Frankfurt (Alemania), Rubin Kazan (Rusia), PAOK Salónica (Grecia), Basilea (Suiza) y el mencionado Dinamo de Kiev (Ucrania).

Carlos Zambrano también tiene dos Copas América con la selección peruana en Chile 2015 y Brasil 2019 y ha representado a la ‘Blanquirroja’ en 53 oportunidades. En el combinado peruano, debutó a los 19 años.

Carlos Zambrano fue presentado en Boca Juniors. (Fox Sports)