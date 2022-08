Los golpes y las alegrías del zaguero de Boca Juniors los siente en carne propia. Marco, hermano y representante de Carlos Zambrano no tardó en pronunciarse después de la pelea que sostuvo su hermano con el delantero argentino Darío Benedetto, llevando la peor parte y desde su cuenta de Twitter se manifestó sobre la atención de todos los medios de comunicación que recibió el ‘León’.

“ Jamás vi tantas fotos y tantos videos de mi hermano después de un partido, es más casi nunca lo ponchan ”, escribió el popular ‘Tigre’ en sus redes sociales y lo hizo a acompañado de numerosos emojis de carcajadas, restando importancia al incidente que ocupó a toda la prensa argentina y agrava el clima en el vestuario xeneize.

Los comentarios al pronunciamiento del hermano de Carlos Zambrano no se hicieron esperar y fueron de diversos calibres. “ Estoy seguro que si fue puñete, lo agarró tercio a Carlos Zambrano ”, “ Quedó bien gomeado ”, “ Era suplentón y ahora todos lo ponchan por los galletazos que le metió el ‘Pipa’ ”, “ Globo lo dejaron ”, fueron algunas de las frases de los hinchas xeneizes.

Marco Zambrano reaccionó traspelea de su hermno (@marcozambrano05)

Carlos Zambrano y Pipa Benedetto serán sancionados

El programa F12 de ESPN dio cuenta que la directiva de Boca Juniors no descarta una sanción para los jugadores involucrados en esta pelea que ha vuelto sacudir el vestuario azul y oro y que además llegó con una advertencia de Juan Román Riquelme, director deportivo del club, quien no había estado en la cancha y tras estos incidentes decidió salir de su casa para darle el encuentro al plantel.

Se conoció que el exjugador y vicepresidente llegó hasta el hotel Intercontinental y durante la cena de los jugadores les expresó que este comportamiento ante Racing Club era inaceptable. “ Son jugadores de fútbol, no boxeadores. Han cruzado un límite, que pueden ser sancionados. Que si siguen con estas cuestiones van a lograr algo que no es habitual y es lograr que los hinchas insulten a los jugadores, una situación a la que esperan no llegar ”, contó el reportero de ESPN a Mariano Closs.

Se espera sanciones para Carlos Zambrano y Pipa Benedetto (Video: Espn)

Pese a que Darío Benedetto ofreció disculpas a Carlos Zambrano y al resto de sus compañeros durante la cena, se conoció que ambos jugadores recibirían una sanción económica de manera interna, como un escarmiento para que estas actitudes no vuelvan a repetirse dentro del equipo.