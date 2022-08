Boca Juniors hizo pública la sanción para Darío Benedetto y Carlos Zambrano por protagonizar una gresca en el entretiempo del duelo ante Racing. Para el periodista de ESPN, Mariano Closs, el castigo es desproporcionado para el peruano.

“Es injusto que Zambrano se coma un castigo, pero entiendo que es para evitar mayores cuestiones mediáticas ”, señaló el periodista argentino en la edición más reciente del programa F12.

Asimismo, el conocido relator de fútbol destacó el profesionalismo de Carlos Zambrano por salir al segundo tiempo del encuentro con el rostro hinchado pese a que sabía que se iba a convertir en blanco de comentarios.

“ Zambrano tuvo la valentía de salir a la cancha, sabiendo que iba a pasar lo que pasó , primer tiempo una cara normal, segundo tiempo una cara diferente. Tenía calzada la camiseta de Boca Juniors, sabiendo que todos lo iban a ver”, expresó.

“Se la bancó. Y te digo algo, jugó un segundo tiempo más destacado de los que iba jugando”, agregó.

Así es el duro castigo de Boca a Carlos Zambrano y Darío Benedetto

Este martes, Boca Juniors emitió un comunicado para confirmar las sanciones que caerán contra Carlos Zambrano y Darío Benedetto. El defensor y el delantero se pelearon el pasado domingo en el entretiempo del partido contra Racing Club. Tras ello, el alto mando tomó una decisión vinculada a lo estrictamente deportivo.

“El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos”, dice la breve nota difundida mediante la página oficial de la institución de la Ribera.

En principio, los medios argentinos señalaron que el central y el goleador solo iban a perderse el compromiso de este miércoles por la Liga Profesional. Finalmente, el Consejo de Fútbol definió que ambos no seas citados para los próximos dos encuentros. Asimismo, TyC Sports descartó sanción económica para los involucrados en la trifulca en Avellaneda.

Periodista contó por qué Carlos Zambrano llevó peor parte en bronca con Benedetto

El popular ‘Negró’ Bulos, en su relato, pudo resolver la incógnita que se plantearon todos al ver solo magullado el rostro del peruano Carlos Zambrano. “Lo que vimos en las imágenes recién, es hasta medio general, donde vemos que el peruano mira fijamente a Benedetto. Después en el túnel va la crítica más personal a Zambrano y le dice: ‘Pegá una patada o corré...’. Zambrano le contesta con un insulto: ‘Cerrá el ort... (trasero) que tampoco haces nada’ eso es llegando al túnel”, cuenta el relator de fútbol.

Acto seguido se daría el momento que rompería la calma en todo el vestuario xeneize. “Ya en el túnel como contó Morena (Beltrán) Benedetto va adelante y Zambrano atrás, Zambrano le recrimina de vuelta y Benedetto se da vuelta y le pega en el rostro. Acto seguido no llega a generarse una pelea uno contra uno. Carlos Zambrano no llega a reaccionar, porque siguen corriendo para adentro. Luego adentro ya se paran e interviene Sebastián Villa, me cuentan a mí”, relata Bulos frente a sus compañeros.

Federico Bulos revela porqué Zambrano llevó la peor parte (Video: ESPN)