Salieron a la luz todos los detalles de la bronca que paralizó a toda Argentina y que tuvo como protagonistas a Carlos Zambrano y a Darío Benedetto. Ha sido el comunicador argentino Federico Bulos, panelista del programa F-90 de ESPN , quien contó escena por escena como fue el encontrón entre ambos jugadores de Boca Juniors.

El popular ‘Negró’ Bulos en su relato pudo resolver aquella incógnita que se plantearon todos al ver solo magullado el rostro del peruano Carlos Zambrano. “Lo que vimos en las imágenes recién, es hasta medio general, donde vemos que el peruano mira fijamente a Benedetto. Después en el túnel va la crítica más personal a Zambrano y le dice: ‘Pegá una patada o corré...’. Zambrano le contesta con un insulto: ‘Cerrá el ort... (trasero) que tampoco haces nada’ eso es llegando al túnel ”, cuenta el relator de fútbol.

Acto seguido se daría el momento que rompería la calma en todo el vestuario xeneize. “ Ya en el túnel como contó Morena (Beltrán) Benedetto va adelante y Zambrano atrás, Zambrano le recrimina de vuelta y Benedetto se da vuelta y le pega en el rostro. Acto seguido no llega a generarse una pelea uno contra uno. Carlos Zambrano no llega a reaccionar, porque siguen corriendo para adentro. Luego adentro ya se paran e interviene Sebastián Villa, me cuentan a mí ”, relata Bulos frente a sus compañeros.

Federico Bulos revela porqué Zambrano llevó la peor parte (Video: ESPN)

‘Negro’ Bulos: “Villa los separó y se pidieron disculpas”

El colombiano exhortó a sus compañeros para que recuperen la calma y al parecer esto trajo resultados. “ Villa no entra a los golpes, les dice: che córtenla. Cuando se descargan de esto, los dos piden disculpas, incluso estaba Hugo Ibarra (entrenador) y no hubo lugar a otra reacción. No hubo más intento de pelea, como que los dos aceptaron las disculpas y Terminó ahí y no hubo más reacción, ni ganas de seguirla ”, reveló el argentino.

Por su parte, el periodista Marcelo Sottile, tambien paneloista del porgrama, reconoció un detalle que indignó al ‘León’. “ Lo que le molesto al peruano no es el reclamo, sino que este se lo haga Dario Benedetto , porque es uno de los que tampoco corre para defender. es allí donde voltea Benedetto y le pone la mano ”, resaltó el periodista de diario Olé.

Sanciones de Boca juniors para ‘León’ y ‘Pipa’

El zaguero peruano y el atacante argentino estarían sujetos a sanciones económicas, y recién este martes se conocerá si serán objeto de una sanción deportiva, cuando se publique la lista de jugadores convocados para el partido de este miércoles ante rosario central en la ‘Bombonera’.

