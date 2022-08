Después del empate 0-0 con Racing de Avellaneda, Carlos Zambrano llegó a casa, se miró al espejo y quedó fastidiado al ver que tenía el pómulo hinchado. Después de tres días, ponerse hielo en la zona afectada y con buen descanso, tuvo ganas de hacerse un selfie. “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”, dijo en exclusiva a Trome, luego de entrenar con Boca Juniors.

Varios testigos que vieron de cerca la pelea del peruano con Darío Benedetto contaron los hechos. Unos dijeron que fue puñete, otros que lo arañó, la mayoría dijo que el ‘Pipa’ lo ‘adelantó’. ¿Qué pasó entonces? Esta es la versión del ‘León’.

“Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, contó Zambrano.

¿Quiénes reemplazarán a Zambrano y Benedetto en el Boca vs. Rosario Central? | Liga Profesional 2022. (Foto: Getty Images)

La gresca con su compañero, en el entretiempo del partido con la ‘Academia’, fue la ‘comidilla’ de la semana en Argentina. Periodistas, exfutbolistas y los hinchas tuvieron distintas opiniones.

Hasta el exdefensa Cristian Traverso dijo que “si fuera Zambrano, estaría esperando el momento de agarrarlo (a Benedetto)”, pero el peruano desea mantenerse al margen de la polémica.

“No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho ”, agregó el ‘León’.

INCÓMODO CON DOS FECHAS DE CASTIGO

A pesar de analizar cómo ocurrieron los hechos, los dirigentes de Boca Juniors se mostraron ‘seguidores’ de la novela ‘Crimen y castigo’ y decidieron castigar a Zambrano y Benedetto con dos partidos sin jugar. Ambos no estarán ante Rosario Central y Defensa y Justicia. El peruano quedó más molesto que cuando se vio al espejo en la noche del último domingo.

Carlos Zambrano se confiesa con Trome

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, dijo fastidiado.

Después de unos días, Carlos Zambrano lució su rostro con normalidad y se animó a subir su foto al Instagram, como si nada le hubiera pasado y aunque dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas y que las heridas se cicatrizan, lo que ocurrió con Darío Benedetto es algo que difícilmente se borrará fácilmente en el ‘disco duro’ del defensa. Y es que si la directiva xeneize es ‘hincha’ del novelista ruso Fedor Dostoyevski, el ‘León’ aprendió en su barrio de Gambetta los versos del poeta César Vallejo: “Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé...”

TE PUEDE INTERESAR: