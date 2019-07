Carlos Zambrano lanza picante mensaje contra detractores de la selección peruana tras triunfo ante Chile | FOTOS

Carlos Zambrano sabía que todos los ojos estaban puestos sobre él y las acciones que realizaría en el Perú vs. Chile , pero hoy demostró que pasa por uno de sus mejores momento y respondió bien a la oportunidad que Ricardo Gareca le dio al convocarlo para esta edición de la Copa América 2019. Hoy, el defensa central de la selección peruana calló bocas y junto a la bicolor clasificó a la final del torneo tras ganarle a la 'roja' por 3-0 en un mágico partido en el Arena do Gremio de Porto Alegre.



Pero Carlos Zambrano no se quiso quedar callado y envió un picante mensaje a todos los que lo criticaron todos estos años tras su expulsión en aquel desastroso Perú vs. Chile del 2015.

"Somos finalistas así q shhhhhh🤫🤫🤫esto es para los q están en las buenas y en las malas con la selección ! Ya q la gente q solo se sube el micro cuando se gana ( creo q no suma ) nuestra gente ( los peruanos ) tienen q saber q siempre intentamos dejar todo en el campo con errores y aciertos como@cualquier persona en su trabajo ! Pero en fin a disfrutar hoy q mañana a pensar en brasil 🇧🇷 q será un partido durísimo pero no imposible 💪🙏🇵🇪🙏arriba perú x siempre ❤️🇵🇪❤️", escribió Zambrano en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Carlos Zambrano en Instagram Mensaje de Carlos Zambrano en Instagram

Inmediatamente, cientos de comentarios llegaron hasta su perfil de Instagram donde felicitaron al 'León' por su gran actuación en la selección peruana y esperaban verlo triunfar en la final de la Copa América 2019.

Perú clasificó a la final de la Copa América 2019 tras ganarle a Chile 3-0 en un extraordinario partido, con goles de Paolo Guerrero, Edison Flores y Yoshimar Yotún. Además de las excelentes actuaciones de la defensa, que no dejaron pasar a ningún chileno, y a Pedro Gallese.