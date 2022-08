Luego de la pelea con Darío Bendetto, lo que provocó su suspensión por dos partidos con Boca Juniors, Carlos Zambrano habló con Trome al respecto para ponerle paños fríos a una situación que ya considera superada.

En ese sentido, el ‘León’ afirmó que desconoce la magnitud de la controversia que se formó en medios deportivos tanto peruanos como argentinos. “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho” , explicó.

Sobre el hecho en sí, aseguró que no tuvo grandes consecuencias en su integridad física. “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón” , aclaró. Asimismo, relató cómo se llevaron a cabo los acontecimientos.

“ Fue un guantazo, no me lo esperaba ... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, contó Zambrano.

Incómodo con dos fecha de castigo

A pesar de analizar cómo ocurrieron los hechos, los dirigentes de Boca Juniors se mostraron ‘seguidores’ de la novela ‘Crimen y castigo’ y decidieron castigar a Zambrano y Benedetto con dos partidos sin jugar. Ambos no estarán ante Rosario Central y Defensa y Justicia. El peruano quedó más molesto que cuando se vio al espejo en la noche del último domingo.

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, dijo fastidiado.

