Carlos Zambrano se incomodó con pregunta sobre la selección peruana y así respondió [VIDEO]

Carlos Zambrano no quiso tocar el tema de la selección peruana. Esto mientras se retiraba de las instalaciones del PAOK de Atenas (Grecia) donde juega actualmente. ¿Qué le incomodó al defensa nacional? Mira el video.



"¿Podrías decirme algunas cosas sobre la la selección peruana?", le preguntó un periodista ante la expectativa que hay en nuestro país por volver a un Mundial luego de 36 años.



Carlos Zambrano, quien no volvió a ser llamado a la selección peruana por Ricardo Gareca desde 2016, respondió muy incómodo: "De la selección peruana no hablo".



Video: Reacción de Carlos Zambrano

"¿Por qué no?", volvió a la consulta el hombre de prensa. "Porque no estoy en la selección", sentenció Carlos Zambrano mientras hacía algunos gestos con las manos.