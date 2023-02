El desconcierto de no poder iniciar la Liga 1, no solo ha generado impaciencia en los hinchas, también lo viven los jugadores de Alianza Lima, como Carlos Zambrano, quien es consciente que este domingo podría apuntarse du primer Walk Over, si no se presentan ante Sporting Cristal desde las 10 de la mañana en el ‘Alberto Gallardo’.

La administración de Alianza Lima, lidera la postura de los clubes que no participarán del inicio de la Liga 1 hasta que no se levante la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ante la justicia del Perú, donde los jugadores también tiene una posición.

“ Estábamos esperando a que se solucione todo esto, pero la posición del club la respetamos y estamos siempre con ellos, sea para bien o para mal ”, dijo Carlos Zambrano en la misma línea de la administración blanquiazul.

Carlos Zambrano: “Lo que queremos es jugar”

Guillermo Salas pidió a la administración concentrar al equipo ante una posible solución en las últimas horas. “Lo que nosotros queremos es jugar lo más pronto posible por el bien del fútbol peruano .”, agregó el ‘León’ desde Matute.

Los íntimos sostuvieron este sábado un amistoso a ‘puertas cerradas’ ante Cienciano donde iniciaron las acciones con los Equipos B, ala espera que todavía se pueda resolver el conflicto con la Liga1.

“ Estamos bastante bien y preparados para lo que se viene. Día tras día seguirá cambiando todo, ahora lo importante es que el problema se solucione lo antes posible ”, expresó.

Carlos Zambrano envía mensaje a hinchas de Alianza Lima

El referente de la selección peruana y llamado a ser el líder de la zaga victoriana envió un mensaje d tranquilidad a los aficionados. “ Sabemos que la hinchada está igual de impaciente, porque quieren vernos jugar, pero queremos que tomen todo calma porque estamos seguros que el fútbol volverá pronto ”, finalizó.