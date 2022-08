La inflamación y los arañones en el rostro de Carlos Zambrano han desaparecido, incluso las ganas de agarrar del cuello a Darío Benedetto y darle una lección al estilo del ‘Chimpum Callao’. El ‘León’ parece tranquilo excepto por un detalle, está ‘caliente’, pero por la sanción impuesta por la directiva de Boca Juniors, la misma que considera injusta, por cómo se desarrollaron los acontecimientos que el jugador describe en exclusiva para Trome.pe.

El zaguero chalaco ha compartido una selfie con sus seguidores en su cuenta de Instagram antes de contestarle el teléfono a Trome. Su voz refleja tranquilidad en medio de la tormenta que se generó en los últimos días y que se apaciguó con una declaración de Juan Román Riquelme, en ESPN, confirmando un castigo que lo hace cambiar el tono de voz.

“ No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar ”, expresó cargado por un aire de impotencia que lo deja al margen del duelo de esta noche ante Rosario Central en la ‘Bombonera’ y que lo dejará fuera de los planes también para el choque ante Defensa y Justicia.

Carlos Zambrano reclama por injusticia en fallo tras pelea (Foto: Getty Images)

‘León’ Zambrano no escucha pedidos de ‘revancha’

La venganza para el ‘León’ parece ser un plato que se come frio, sin calenturas, sabe que su ‘manada’ en Boca Juniors lo sigue con la vista y está pendiente de todos sus movimientos. El zaguero, confirmó también que ha preferido no escuchar las versiones ni los comentarios en la televisión argentina, incluso de aquellos que le piden darle una merecido al Pipa Benedetto como lo hizo el ex xeneize Cristian Traverso. “ Yo que Zambrano ya estaría pensando en qué momento me lo voy a cruzar ”, expresó el multicampeón xeneize.

“ No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho ”, comentó Zambrano quien eligió estar cerca de su familia, dedicarse a ver series de streaming y algunos partidos de Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Carlos Zambrano sobre golpe de Benedetto: “Fue un guantazo”

En otro momento el defensor de la selección peruana también comentó que el golpe recibido por Darío Benedetto fue más que sorpresivo y no lo vio venir, pero que tampoco fue nada de gravedad. “ Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve ”,, señaló el jugador que llevó la peor parte en este entrevero, no solo físicamente, sino también en el plano deportivo.