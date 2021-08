Su regreso sigue siendo una incógnita. Carlos Zambrano, zaguero de Boca Juniors, ha manifestado su deseo de regresar a la selección peruana, a pocos días para que Ricardo Gareca haga la convocatoria para la próxima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y pese a que su comunicación con el entrenador entró en pausa.

El ‘León’ sabe que Perú afronta una fecha decisiva en las Eliminatorias ante Uruguay, Venezuela y Brasil, pero reconoce sus opciones. “Sinceramente no hablo con Ricardo Gareca desde hace dos a tres meses, pero seguro cuando se acerquen los días de las convocatorias, tal vez haya un acercamiento con el cuerpo técnico. Lo que siempre he querido es estar con el grupo, con la selección y si me toca estar fuera de la lista, tampoco es que me sienta triste, seguiré apoyando a mi selección, la idea es que nos metamos a la pelea por ir al mundial, esté o no esté yo”, contó para GOLPERÚ.

El zaguero de Boca Juniors confesó un detalle de su último dialogo con Ricardo Gareca. “Quería estar en la lista de convocados (Copa América), pero al final son decisiones del entrenador. Como te repito, Ricardo habló conmigo y fue bien claro al decirme que no me asegura la convocatoria a nadie y por eso me siento tranquilo”, reveló.

Ricardo Gareca no da luces sobre convocatoria de Carlos Zambrano (Foto: GEC)

‘León’ sin claridad sobre su alejamiento

También reconoció que su rendimiento con expulsión ante la selección de Brasil haya sido el motivo de la ausencia en las convocatorias y lanzó una sugerencia. “Puede ser, uno puede suponer muchas cosas, pero al final sí. Si no me lo dicen directamente, va a quedar siempre en la duda siempre”, dijo con la intención de conocer los motivos de esta distancia.

Zambrano también destacó la llegada de Luis Advíncula al cuadro xeneize “Ya venía hablando con Lucho de esta posibilidad y le comenté todo lo que se estaba dando en el club y él tomó una decisión y estoy contento de jugar con uno de los mejores marcadores derechos que he visto”, señaló.

