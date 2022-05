Carlos Zambrano es un tipo duro que ha curtido su carácter en las calles del Callao, pero toda esa experiencia no lo preparó para vivir uno de los momentos más complicados en su carrera como el que le tocó atravesar en Ucrania cuando fue fichado como figura del Dinamo de Kiev, lugar donde esperaba brillar, terminó sufriendo abusos de parte del entrenador de su equipo.

El ‘León’ confesó en una entrevista para la prensa argentina que el entrenador bieloruso, Aliaksandr Khatskevich, le hizo la vida imposible cuando esperaba volver al protagonismo en Europa. “ Fue algo sorprendente, llegue con un contrato muy alto y el técnico no me dirigía la palabra, al parecer él no me había pedido, no me tomaba en cuenta para nada, a pesar de que venía jugando en Suiza ”, dijo el zaguero.

“Creo que hubiese sido más sincero si me decía que no quería contar conmigo, pero nunca me dio la cara ni nada”, señaló para IP Noticias y relató un episodio que parece imposible de creer para darse en un equipo profesional y animador en la Champions League.

Ricardo Gareca pudo concer situación de Zambrano en Ucrania (Foto: @SeleccionPeru)

Carlos Zambrano : “Me citaban a entrenar y no había nadie”

“Estuve seis meses ‘al pedo’ (sin hacer nada), como se dice. Imagínense que me decían que vaya a entrenar al club a tal hora y no había nadie, eso era una falta de respeto total, ellos querían que me aburra y rompa el contrato por mi cuenta porque tenía un contrato alto, si me lo hubieran dicho yo normal lo hacía”, expresó.

“ Llegó un momento en que ni me miraba, ni me saludaba, pero aún no encuentro el por qué. Nunca fueron directos conmigo, pero ya paso, no quiero mirar atrás ”, manifestó Zambrano quien logró desligarse del club ucraniano, mientras había sido prestado a Basiela de Suiza y a inicios del 2020 fichó por Boca Juniors.

Carlos Zambrano se tomaba fotos para tener pruebas en Kiev

“Yo me mantenía en mi línea, nunca le falte el respeto a nadie. Mi representante me decía que me grabe en las instalaciones para que tenga pruebas en caso ellos quieran decir que nunca me presento al equipo, y la verdad me tomaba una foto como un niño diciendo que estaba dentro del club , pero no había nadie, todo sea para tener pruebas”, explicó.

Carlos Zambrano y el ‘perro muerto’ de Dinamo Kiev

Carlos Zambrano contó también que romper con Dinamo de Kiev para jugar con Boca Juniors significó perder dinero. “Al final cumplieron con su objetivo, no querían firmar la carta, porque me debían mucho dinero. Tuve que rescindir y dejar mucha plata para que yo pueda firmar con Boca Juniors”, aclaró.

