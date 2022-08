Primero fue un corte, ahora una hinchazón. El pómulo izquierdo del rostro de Carlos Zambrano está ‘premiado’ después de la última gresca que tuvo con su compañero Darío Benedetto, en el entretiempo del Boca Junors - Racing Club . Tras todos los comentarios en los diferentes medios el ‘León’ tomó con humor sus ‘heridas de guerra.

El peruano bromeó porque no es la primera vez que recibe un golpe en ese sector de su rostro. “ Son envidiosos, me quieren malograr el ‘cacharro; (Cara), ja, ja, ja ”, dijo entre risas el zaguero a Trome.

En setiembre del año pasado, Carlos Zambrano sufrió una herida entre el pómulo y también la ceja izquierda que requirió quince puntos en la zona afectada. Aquella lesión se produjo al chocar con su compañero xeneize Agustin Sandez durante un entrenamiento.

Carlos Zambrano reclama por injusticia en fallo tras pelea (Foto: Getty Images)

Carlos Zambrano: “Felizmente no fue nada grave”

El último domingo fue agredido ‘a traición’ por Darío Benedetto, que le provocó una hinchazón en la misma zona de la cara. “Felizmente no ha sido nada grave”, señaló el miércoles con el rostro limpio de huellas de aquel complicado momento.

La gresca con el ‘Pipa” fue la comidilla de la semana en Argentina. Periodistas, exfutbolistas y los hinchas tuvieron distintas opiniones. El peruano desea mantenerse al margen de la polémica. “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”, añadió.

‘León’ ruge por castigo de Boca Juniors

Después que la directiva xeneize averiguó los detalle de lo ocurrido, decidió sancionar a Zambranoy Benedetto con dos fechas sin jugar. Ambos entrenaron ayer en ‘La Bombonera”, junto al lesionado Marcos Rojo, y no alternaron anoche ante Rosario Central y tampoco lo harán el domingo frente a Defensa y Justicia.

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, dijo fastidiado el ‘León’.

En otro momento de la charla Carlos Zambrano reconoció que no esperaba recibir un golpe de parte de Darío Benedetto que desató un verdadero terremoto en el universo xeneize y que generaría la salida a fon de temporada del atacante argentino que no ha tenido un buen año con el cuadro azul y oro. “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve” , refrió.

¿Cuándo vuelve Carlos Zambrano a jugar con Boca Juniors?

El defensor de Boca Juniors que señaló no estar contento con la sanción de dos fechas que le impuso la directiva xeneize recién volvería a la acción el próximo domingo 28 de agosto cuando el cuadro azul y oro enfrente al Atlético Tucumán por la fecha 16 de la segunda fase de la Liga Profesional Argentina.