Perú al Mundial: Carlos Zambrano felicita a la selección por clasificación y los hinchas le hacen este pedido

En el mundial. Después de 36 años, la selección peruana obtuvo el último cupo para Rusia 2018 y volverá a disputar la Copa del Mundo. El encuentro entre el cuadro bicolor y Nueva Zelanda selló el inicio de un nuevo capítulo en la historia del fútbol peruano.

Los mensajes de felicidad y apoyo a la selección no tienen cuándo acabar. Claudio Pizarro, exseleccionado peruano, compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo al equipo bicolor por darle una alegría al Perú.

Pero él no es el único. Carlos Zambrano también compartió un mensaje en su cuenta Instagram. El defensa y exseleccionado agradeció a Dios por bendecir a cada uno de los jugadores del equipo nacional.

"Después de 36 años ! Ahora sí como todo peruano! Podremos disfrutar de ver a nuestro país en un mundial! Gracias por todo Diosito! Por bendecir a cada uno de nuestros jugadores y por darle una alegría a todo el pueblo peruano!", escribió en su cuenta Instagram Carlos Zambrano.

Después de 36 años ! Ahora sí como todo peruano ! Podremos disfrutar de ver a nuestro país 🇵🇪 en un mundial ! Gracias por todo diosito! Por bendecir a cada uno de nuestros jugadores y por darle una alegría a todo el pueblo peruano ! Y recuerden que a la selección se le apoya en las buenas y en las malas ! En las buenas es fácil subirse al micro ! Pero cuando las cosas se ponen dura ahí se ve a los verdaderos hinchas de la selección peruana 🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 disfrútalo peru !!!! RUSIA ⚽️⚽️🇷🇺 ⚽️⚽️2018 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Una publicación compartida de Carlos Zambrano (@carloszambrano5) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 8:14 PST

Pero eso no fue todo. El defensa aprovechó este momento histórico para dedicarle unas palabras a la hinchada. Carlos Zambrano pidió a los peruanos no solo alentar en los buenos momentos al cuadro bicolor sino también en los malos.

"Y recuerden que a la selección se le apoya en las buenas y en las malas ! En las buenas es fácil subirse al micro ! Pero cuando las cosas se ponen dura ahí se ve a los verdaderos hinchas de la selección peruana disfrútalo peru !!!! RUSIA", expresó Carlos Zambrano en su red social.

La publicación del exseleccionado peruano llamó la atención de Nicola Porcella. El participante de Esto Es Guerra le pidió a Carlos Zambrano volver a jugar representando al Perú. "Káiser ahí tienes que estar!", se lee en Instagram.

Muchos estuvieron de acuerdo con Nicola Porcella y le pidieron a Carlos Zambrano que calme su carácter para que Ricardo Gareca lo pueda considerar en la lista de convocados a Rusia 2018. El 'león' no respondió ningún comentario.

Antes del partido del repechaje, Carlos Zambrano fue consultado por la selección peruana. Sin embargo, el defensa dijo que no hablaría del cuadro bicolor porque él no pertenece a él. El futbolista no es convocado por Ricardo Gareca desde el 2016.

Video: Reacción de Carlos Zambrano

