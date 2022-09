Robert Lewandowski se marchó de la Bundesliga con una decena de títulos y cientos de goles. Sin duda, el delantero, que ahora viste la camiseta de Barcelona, es uno de los históricos en el torneo de Alemania. Sin embargo, el jugador admitió que hubo pasajes en los que tuvo momentos complicados y uno de ellos fue ante Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana.

Sobre ello, ‘Lewy’ ha hecho una seria acusación con relación a los cruces que protagonizó con el ‘Kaiser’. Según el artillero polaco, el zaguero nacional se excedía con la rudeza en su juego y hasta insinuó que tenía intenciones de lastimar al adversario.

“ Había un jugador llamado Zambrano, del Eintracht. Todo lo que quería era romperme las piernas. Ni siquiera estaba mirando la pelota ”, dijo Lewandowski en unas declaraciones para Kwartalnik Sportowy y que reproducen diversos medios en Argentina, país donde juega Carlos con la camiseta de Boca Juniors.

No solo señaló al ‘León’ Zambrano, el artillero también cargó contra los jueces por permitir las acciones bruscas. “Me molestó que el árbitro no viera eso. A los defensores muchas veces se les permite hacer más que a los delanteros, no es una lucha igualitaria”, agregó el ‘9′ que pasó por Borussia Dortmund y Bayern Múnich.

Luego, Lewandowski sostuvo que un referí con experiencia “sabe leer el partido”. Para cerrar el asunto, el atacante volvió a referirse a los duelos contra el representante de la Blanquirroja y, otra vez, contra las autoridades en los partidos: “ Hay una diferencia entre ser duro y querer hacer daño a alguien ”, sentenció.

Frankfurt recordó el duelo entre Zambrano y Lewandowski en redes. (Foto: Captura)

Carlos Zambrano en Alemania

Lewandowski hace referencia a los choques contra Zambrano en la época en la que el peruano jugó para Eintracht Frankfurt, su último club en Alemania y en el que estuvo desde la temporada 2012-13 hasta la 2015-16.

Previamente, el ‘Kaiser’ Zambrano formó parte de las filas de St. Pauli. Pero, el jugador de 33 años arribó al fútbol alemán de la mano de Schalke 04. Con los ‘Reyes Azules’, el defensor estuvo en el equipo filial y luego dio el gran saltó al cuadro profesional.