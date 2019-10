Carolina Salvatore: ‘Siempre estuve con feos y misios’ | ENTREVISTA | FOTOS

POR: FERNANDO 'VOCHA' DÁVILA



Dice yo y no ‘sho’. También utiliza ‘en one’ sin reparos y es otra prueba de que lo peruano se le va fusionando con su argentinidad. Pese a que todos los días se para frente a una cámara de televisión, no es mucho de fotos. Nos pide, al fotógrafo y a mí, que le indiquemos qué movimiento realizar, porque no le sale hacer de modelo. Se ríe tranquila, no nos apura. Carolina Salvatore es una periodista nacida en Mar del Plata, pero que trabaja en el canal del Estado. Comenta todos los deportes, pero hoy casi ni hablará de fútbol.



¿Algún pelotero te invitó a salir?

No (ríe).



¿Te intentó seducir por el ‘wasap’?

(Hace con su mano como si colocara un cierre en su boca).



¿Aceptarías alguna invitación?

No, roza con mi profesión.

¿Ni ser ‘patas’?

Es difícil ser amigo del personaje.



¿Te molesta que te elijan como las mejores piernas de la tele?

Me incomoda que solo se fijen en eso.



¿Cuántas lisuras peruanas utilizas?

Lo malo lo aprendo rápido.



¿Te citarías con un misio?

Nunca salí con un rico.

¿Billetera mata galán?

Soy tonta para elegir. Siempre fueron misios y feos, ja, ja, ja.



¿Y si aparece un millonario?

No me molesta que tenga plata, pero que no alardee.



¿Las trampas son el diablo?

No, porque nos hacen abrir los ojos. Gracias, flaca.



Si te gusta un chico...

No voy al frente.

¿Tímida?

A veces dejo de asistir a una reunión porque soy muy vergonzosa.



¿Qué otras cosas te atemorizan?

Entrar a un grupo, ser la nueva de la clase.



¿Y das señales cuando te atrae un hombre?

No sé cómo se gilea.



¿Y si un chico te busca todo el tiempo y no es tu tipo?

No hago perder el tiempo a nadie.

O sea.

Le digo de frente que no pasa nada.



¿Si te proponen ‘vamos a probar’?

Si ya sé que no hay onda, para qué.



Pueden sorprenderte mandándote flores...

Siento que invaden mi espacio.



En un encuentro amoroso, ¿vistes ropa sugestiva?

Poner cara sexy no va conmigo.

¿Románticos o divertidos?

Que me haga matar de risa.



¿Bailarín?

No importa que sea pata dura.



¿Cualidad espiritual?

Honesto.



Fuera los infieles...

Perdoné una vez y me arrepentí toda mi vida.

¿‘Parchaste’ a la querida?

Yo no voy a ‘cuadrar’ a la que se metió con mi marido.



¿Celosa?

No puedo andar persiguiendo a una persona.



¿Pides contraseña de Facebook?

Con o sin clave, si quiere hacerlo, lo hará.



¿Coquetearías con el ex de tu amiga?

Jamás, tengo códigos.

Si ves al enamorado de tu ‘pinky’ con otra, ¿lo encaras o la llamas?

Me la juego saludándolo: ‘hola, cómo estás’ y al momento me comunico con mi amiga.



Eso es ser ‘metiche’...

Si estás por estrellarte y no te aviso, sería yo la mala.



¿Alguna pareja te exigió que te cambies una minifalda o top?

Imposible salir con alguien así.



A quien llegue, ¿lo sorprenderás con un buen plato?

Cocino solo por supervivencia.

Explícamelo...

Abro la refrigeradora, encuentro arroz y huevo, y lo preparo feliz.



¿Has intentado preparar algo criollo?

Para qué si hay restaurantes y buenos.



Te preocupa que digan: ‘ya es tiempo de tener un hijo para realizarte como mujer’.

Es una tontería de otro siglo.



¿Gastas mucho en vestidos?

Los uso solo por trabajo.

¿Ni tacos?

Tampoco. Amo los jeans.



¿Cantas en la ducha?

Cuando salgo a correr y bien fuerte.



¿Tienes buena voz?

Mi mamá me decía que sí, pero los padres nunca son objetivos.



¿Te da miedo envejecer?

No.

¿Qué extrañas de tu país?

El asado de los domingos de mi papá.



¿La comida?

No, allá todo se reduce a carne, pasta, pizza y medialunas (cachito), que son de otro planeta.



Leí que te defines como argentina, italiana y peruana.

Cuando voy por fiestas a ver a mi mamá, llega un momento en el que reflexiono: ‘Me quiero ir a mi casa’. Es que yo vivo en el Perú.

¿Ves fútbol todo el día?

No, observo todos los deportes.



¿Rockera?

Y también escucho rap.



El dejo no se te va.

Es raro. Allá dicen que hablo como peruana y acá que no dejo mi tonada.



¿Cuántos seguidores tienes en tus redes sociales?

Creo que 18 mil, pero después de esta entrevista, fácil un millón.



Invita a la gente que te siga.

Por favor, mi cuenta de Instagram es @carosalvatore y mi Fan Page Carolina Salvatore.



Gracias por tu buen humor.

A ustedes, me sentí bien y no se olviden que estoy en TV Perú de lunes a viernes en el noticiero que va de 6 hasta las 8:30 de la mañana. También en ‘Puro Gol’ los fines de semana.

Se fue caminando por entre las flores, convencida de lo que hace. Ella me hizo recordar una frase escrita en alguna pared gastada de la Universidad San Marcos: ‘Una mujer segura no tiene miedo de vivir sola, sino de vivir mal acompañada’.