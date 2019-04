La provocación de José Carvallo tras el gol de Nelinho Quina en el Alianza Lima vs Universitario

Tras el tercer gol de Nelinho Quina en el Alianza Lima vs Universitario por el clásico del fútbol peruano, el arquero José Carvallo provocó a los hinchas blanquiazules en Matute.



En el minuto 81, Nelinho Quina hizo el tercer gol para Universitario de Deportes, José Carvallo salió del arco y besó el símbolo crema de su camiseta, desatando la furia de los jugadores y los hinchas de Alianza Lima.



Los suplentes del cuadro 'grone' salieron a confrontar a José Carvallo, quien fue retenido por Aldo Corzo para que no pase a mayores en el Alianza Lima vs Universitario en Matute.



Puedes seguir todas las incidencias del Alianza Lima vs Universitario en el clásico del fútbol peruano por la Liga 1, AQUÍ.



José Carvallo provocó a los hinchas de Alianza Lima tras el tercer gol de Quina. (Video: Gol Perú)