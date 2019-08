El polémico choque de Casemiro y Gabriel Fernández tras el primer gol de Real Madrid ante Celta de Vigo | VIDEO

Real Madrid vs Celta de Vigo por la primera fecha de la LaLiga Santander en el estadio Balaídos: Casemiro disputó un balón con Gabriel Fernández, quien cayó al césped, pero ningún jugador blanco lanzó el balón fuera del área para que fuera atendido. Posteriormente, fue el gol de Benzema tras una gran jugada de Gareth Bale.

Pese a que no fue falta de Casemiro, según el árbitro, Gabriel Fernández se cayó al césped, mientras los jugadores de Celta de Vigo reclamaban que lancen fuera el balón, los jugadores del Real Madrid no le hicieron caso y siguieron jugando.



A los 12 minutos fue el gol del Real Madrid, sin embargo, los futbolistas del Celta de Vigo se fueron encima del árbitro para reclamar por su jugador caído.



Puedes ver todas las incidencias del Real Madrid vs Celta de Vigo por la primera fecha de la LaLiga Santander, AQUÍ.