El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sorprendió este martes 8 de noviembre al sancionar a la selección ecuatoriana a pagar una multa y a perder 3 puntos de la siguiente eliminatoria. Es por eso que, pese a que Ecuador jugará el Mundial Qatar 2022, arrancará la próxima clasificatoria con -3.

El TAS encontró información falsa en la documentación que utilizó la FEF para convocar a Byron Castillo y determinó que el futbolista nació en Tumaco (Colombia). Entonces ¿Por qué solo 3 puntos? ¿Por qué en las próximas eliminatorias y no en esta?¿Por qué no hay castigo para el jugador? Son preguntas que intentaremos responder en la siguiente nota.

La resolución del TAS por el 'caso Byron Castillo'.

El TAS no dice, expresamente, que Byron Castillo no era elegible. Recordemos que la FEF consultó a FIFA, que a su vez les dijo que consigan confirmación gubernamental de Ecuador, cosa que hicieron, o sea, se curaron en salud.

Sin embargo, el TAS determinó que Castillo nació en Tumaco , por lo que la FEF utilizó un pasaporte (fidedigno) con información (falsa). Al no poderse probar mala fe de la FEF al respecto, esto habría servido de atenuante y la resta de puntos va para la siguiente eliminatoria sin afectar lo conseguido para Qatar.

¿Por qué para la siguiente y no esta? Según el abogado Marcelo Bee Sellares: “En este caso primó el principio de la integridad de la competición por sobre la sanción”.

¿Por qué no hay sanción a Byron Castillo? En la resolución del TAS se detalla que el jugador no tenía “legitimidad pasiva”, por lo que no podía ser “demandado” en este proceso, por lo que el único culpable puede ser la FEF. Es decir, Perú y Chile llevaron a Ecuador al TAS, no a Byron.

¿Puede ir al Mundial Byron Castillo? El TAS dice que nació en Tumaco, pero no hay ningún tipo de sanción en la resolución para él. Además, la FIFA ya había dicho que no hay nada raro. Castillo no tendría problemas en ser convocado a menos que Ecuador quiera evitarse problemas futuros y no lo convoque.

Solo 3 puntos ¿No es muy leve? Habiendo acordado que él único responsable es Byron Castillo y no la FEF (que siempre buscó tener todo en orden para usarlo) correspondería una sanción a él (algo que el TAS no estaba del todo facultado para hacer). Tomando esto en cuenta, la quita de puntos más parece una salida salomónica a una verdadera convicción de culpabilidad de la Federación Ecuatoriana.