Las nuevas pruebas sobre el caso de Byron Castillo siguen alimentando expectativas en las selecciones de Perú y Chile sobre una posible llegada al mundial de Qatar 2022 y se aguarda un pronunciamiento de la FIFA esperando una descalificación de la selección de Ecuador.

En medio de tantas especulaciones César Luis Merlo, periodista de TyC Sports aclaró el tema después de consultar con diversas fuentes que ‘desinflarían’ toda ilusión de la ‘Roja’ y la ‘Blanquirroja’ que esperaban un milagro a pocos mes de empezar la Copa del Mundo.

“ A todos nos sorprendió lo que publicó el Daily Mail, de este audio que presuntamente es Byron Castillo. Les voy a contar, después de varios llamados que hice, en qué puede acabar o no la clasificación de Chile y la descalificación de Ecuador en el Mundia l ”, inició.

César Luis Merlo descarta chances de Perú y Chile en Qatar tras nuevas pruebas sobre Byron Castillo (Video: YouTube)

“Bayron Castillo negará autenticidad de audios ante FIFA”

El periodista argentino aseguró que la FIFA no está calidad de que comprobar la autenticidad del audio de Byron Castillo, y que este elemento no está en la capeta que se revisará este jueves e Zúrich, aunque todavía no se ha confirmado la asistencia del polémico jugador.

“ Lo primero que me dicen, es que este audio tiene que ser probado, que sea de Byron Castillo, e so no se va a discutir en esta audiencia del jueves en el TAS, sesión que va a ser por Zoom. Además, todavía no se ha definido que el jugador vaya a declarar. Seguramente si el jugador declara, va a negar ”, explicó.

Perú y Chile sin chances de jugar Qatar 2022

Finalizada esta reunión en Zúrich, apunta César Luis Merlo, y en caso exista una responsabilidad del jugador Byron Castillo, la sanción que impondría la FIFA sería la de inhabilitar al jugador ecuatoriano, y una de las sanciones sería dejarlo fuera del Mundial Qatar 2022. La opción que no se ha considerado es retirar el derecho deportivo de Ecuador en jugar la Copa del Mundo, por lo que Perú y Chile abrigan posibilidades casi nulas de poder jugar el torneo más importante del 2022 .

Con los resuelto es este jueves en la audiencia propuesta por la FIFA, tdo quedará supeditado al infirme final que la Comité Disciplinario de este organismo emita los primeros días de octubre y de por zanjada esta irregular situación que sentaría precedente en la CONMBEBOL.