Francisco Cerundolo vs Casper Ruud EN VIVO se enfrentan este viernes 1 de abril en una vibrante e inedita semifinal de Masters 1000 de Miami. El argentino firma una campaña ilustre en el certamen de tenis y se convirtió en la gran sorpresa de esta instancia. A continuación te contamos cómo ver su partido en búsqueda del pase por la final.

Cerundolo vs Ruud: cómo llegan al partido

El joven Francisco Cerúndolo debuta en unos Masters 1000 con una actuación de ensueño. Con 23 años y fuera del top 100, el argentino ha logrado colarse entre los cuatro mejores tenistas en este torneo, ello luego de imponerse por 4-1 a Jannik Sinner, quien tuvo que abandonar por lesión.

“Esto significa muchísimo para mí. Es todo lo que quería, todo lo que he soñado. Primeras semifinales de Masters 1000, estar a punto de ser el 50 del mundo, por lo que he oído... lo va a cambiar todo para mí”, dijo Cerundolo -que con el pase semis aseguró escalar hasta el puesto 51 en ranking ATP- tras su victoria ante Sinner.

Al frente llega el noruego Casper Ruud, número 8 del mundo, quien dio el batacazo tras eliminar a Zverev (4º) por 6-3, 1-6 y 6-3 en la cancha del Hard Rock Stadium de Miami. Ahora quedó a un paso de llegar a su primera final del Masters 1000 de Miami.

“Espero llevar la iniciativa y marcar el ritmo del encuentro. Nunca he jugado contra él y, para ser honesto, no le he visto jugar demasiado. Tenemos la misma edad y cuando éramos juniors no le conocía nadie, jugaba muy pocos torneos. Está haciendo la mejor semana de su carrera y lleva un tiempo subiendo posiciones en el ranking, así que será emocionante comprobar si puedo detener su buena tendencia. Voy a necesitar de mi mejor tenis”, destacó Casper Ruud”, aseguró.

¿A qué hora juegan Cerundolo vs Ruud en vivo en semifinal de Masters 1000 de Miami?

México – 11:00 a.m.

Perú – 12:00 p.m.

Colombia – 12:00 p.m.

Ecuador – 12:00 p.m.

Venezuela – 1:00 p.m.

Bolivia – 1:00 p.m.

Argentina – 2:00 p.m.

Chile – 2:00 p.m.

Paraguay – 2:00 p.m.

Uruguay – 2:00 p.m.

Brasil – 2:00 p.m.

España – 8:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Cerundolo vs Ruud en vivo en semifinal de Masters 1000 de Miami?

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Uruguay: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

España: Eurosports y DAZN

Cómo ver ESPN 3 EN VIVO en Argentina para seguir el Cerundolo vs Ruud

Canales 108 (SD) y 1012 (HD) de Telecentro.

(SD) y (HD) de Telecentro. Canales 104 (Digital/HD) y 624 de Cablevisión Flow.

(Digital/HD) y de Cablevisión Flow. Canales 623 (SD) y 1623 (HD) en DirecTV.